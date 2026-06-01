Gobierno le tiende la mano a la CNTE otra vez; los cita a diálogo este martes

La Secretaría de Gobernación (Segob) convocó a la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a una nueva mesa de trabajo para este martes a las 10:00 horas en el edificio de Bucareli, con el objetivo de buscar acuerdos en favor del magisterio mediante el diálogo.

El anuncio fue realizado por el secretario de Educación, Mario Delgado, quien informó que la invitación fue acordada de manera conjunta con la Segob y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Policías vigilan el perímetro del Centro Histórico que está vallado. Salomón Ramírez

“En acuerdo con la Segob y el ISSSTE, me permito informar que hemos invitado formalmente a la comisión nacional de la CNTE a establecer una mesa de trabajo mañana a las 10:00 a.m. en el edificio de Bucareli, para buscar, por la vía del diálogo, acuerdos en favor del magisterio”, señaló el funcionario en redes sociales.

La convocatoria ocurre en medio de las movilizaciones y el paro nacional que mantiene la CNTE para exigir, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios al sistema de pensiones.

Carpas, lonas y tiendas de campaña lucen a una cuadra del Zócalo, sede del Fan Fest. Salomón Ramírez

Hasta el momento, la dirigencia de la CNTE no ha informado si acudirá a la reunión convocada por el gobierno federal. La mesa se desarrollaría en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada de conducir las negociaciones con el magisterio disidente.

La noche de este lunes, los maestros disidentes están en asamblea, por lo que espera que durante la madrugada, o el martes temprano, den a conocer su respuesta a la convocatoria para el diálogo.