Guanajuato detona plan histórico de inversiones 

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó un histórico paquete de obras sociales y de infraestructura que impactará simultáneamente a los 46 municipios del estado. El plan contempla una inversión de 7 mil 943 millones de pesos, diseñado para abatir el rezago social y reactivar la economía local.

Del total de la estrategia "Manos a la Obra", 4 mil millones de pesos provienen del financiamiento aprobado previamente por el Congreso del Estado. Este crédito será absorbido en su totalidad por las arcas estatales, blindando las finanzas de los ayuntamientos.

Cero deuda para los municipios

El anuncio, realizado en Irapuato ante alcaldes de todas las fuerzas políticas, magistrados, legisladores y mandos de las fuerzas armadas, envió una clara señal de coordinación institucional. García Muñoz Ledo enfatizó que las reglas del juego cambiaron para beneficio de las administraciones locales:

"Estamos poniendo Manos a la Obra para cambiar vidas y escribir nuevas historias. Vamos a llevar obras que generan desarrollo, obras con un solo propósito: el beneficio de las personas y comunidades, porque no olvidamos por quienes estamos aquí".

“Aquí no hay distinción de colores, todas y todos somos un gran equipo por Guanajuato. Un equipo, formado por los 46 municipios y el Gobierno de la Gente ¡Estas son inversiones para todas y todos!”.

Radiografía de las obras

La mandataria estatal puntualizó que este financiamiento lo absorberá en su totalidad el gobierno, y que, por primera vez, los municipios no pagarán un peso.

En total, se invertirán mil 255 millones de pesos a 260 obras de pavimentación de calles y Centros Nuevo Comienzo; otros 634 millones de pesos serán para 87 obras de caminos rurales y caminos sacacosechas; mientras que 466 millones se utilizarán en 12 obras de redes de distribución y sistemas de agua potable, plantas de tratamiento, colectores y drenaje sanitario.

Esta lista incluye 11 obras de infraestructura como puentes, bulevares y rehabilitación de carreteras por mil 281 millones de pesos; 7 obras de ciclovías, calles turísticas e imagen urbana por 55 millones de pesos; 6 obras de Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud (UMAPS), y equipamiento médico por 87 millones de pesos; 2 obras para fortalecer la infraestructura de seguridad y paz por más de 149 millones de pesos; y la construcción de un Sistema de Cárcamo para evitar inundaciones, con una inversión de 70 millones de pesos.

Transparencia bajo la lupa

Asimismo, la administración estatal lanzó una plataforma de transparencia: finanzas.guanajuato.gob.mx/manosalaobra/ para que la ciudadanía fiscalice en tiempo real el avance y costo de cada obra.

“Este no es solo otro ejercicio de transparencia proactiva del Gobierno de la Gente, es una política integral, es devolver a la gente el poder de conocer, de dar seguimiento y de evaluar”, aseveró la gobernadora.