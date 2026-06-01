Cuidar del abuso sexual nunca será exagerado 

En el marco de la presentación de una , plataforma de inteligencia artificial para detectar señales de intento de abuso sexual infantil, Annayancy Varas García, directora de Early Insitute, declaró que este problema requiere de responsabilidad compartida.

“Cuidar nunca va a ser exagerado, a quiénes nos dedicamos un poco a la prevención de este dramático problema tan doloroso, sabemos que no es propio de un sector, está en todos lados”, indicó.

Afirmó que este tipo de abusos se puede prevenir, por lo que la responsabilidad compartida es determinante.

Destacó que cuidar a las niñas, niños y adolescentes del abuso sexual nunca será tarde ni exagerado; por lo que llamó a la responsabilidad colectiva en el tema.

“Todos tenemos que hacer algo, y lo más importante es escuchar, creer y acompañar a las víctimas”, declaró.

La directora del think tank (laboratorio de ideas) especializado en primer infancia y en la prevención de la violencia sexual infantil en México participó en el panel “Mujeres: maternidad, causas sociales y peligro de las infancias” en el foro donde se presentó la herramienta VigIA, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la organización “Infancia Libre de Abuso Sexual”, ILAS, para detectar señales de intento de abusos sexual.

En su exposición Varas afirmó que uno de los mensajes más importantes frente a este flagelo es que es totalmente prevenible y eso significa construir una cultura de cuidado.

“Es dejar de pensar que estos temas se resuelven solo dentro de una casa, cuando en realidad requieren comunidad, información, instituciones, tecnología, adultos presentes y redes que sepan actuar”, agregó.

El trabajo social y comunitario que desarrolla el think tank está enfocado a la construcción de políticas de corresponsabilidad entre los actores sociales determinantes como son los padres de familia, tutores y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, dijo.

Varas García explicó que para proteger a menores de edad del Abuso Sexual Infantil lo importante es que haya herramientas, como VigIA para actuar antes de que el daño sea irreparable. De ahí la necesidad, dijo, de crear comunidades “más preparadas, más informadas y más sensibles”. En la presentación de la herramienta VigIA, en el Museo Memoria y Tolerancia estuvieron también Dafna Viniegra, cofundadora, presidenta y vocera de ILAS A.C. y Ángela Orozco, presidenta de Fundación Comparte e ILAS A.C. y Saskia Niño de Rivera, la actriz Zuri Vega, entre muchos más.