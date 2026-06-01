Un manifestante resulta herido tras lanzamiento de cohetones durante marcha: SSC

Un manifestante resultó herido este lunes durante una movilización en el Centro Histórico, luego de que un grupo de participantes lanzara cohetones mientras intentaba derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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De acuerdo con la dependencia, el incidente ocurrió cuando varios manifestantes intentaron retirar las estructuras de resguardo instaladas en la zona. Como consecuencia del lanzamiento de cohetones, uno de los participantes sufrió lesiones.

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La SSC señaló que la persona herida fue trasladada por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

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La dependencia también precisó que el personal policial desplegado para acompañar la marcha únicamente porta equipo de protección corporal, casco, coderas, rodilleras y escudo. Asimismo, indicó que algunos uniformados cuentan con extintores.

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La Secretaría afirmó que durante el operativo no utiliza ningún tipo de gas, balas de goma ni petardos.