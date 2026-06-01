“Baja California es para ti”: La nueva campaña turística que acompaña la música de Julieta Venegas 

El gobierno de Baja California que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó este lunes desde la Ciudad de México la campaña turística “Baja California es para ti”, la cual busca conectar a todo tipo de viajero con los siete municipios del estado.

“Es una invitación abierta para que más personas descubran todo lo que somos. Queremos que cada visitante encuentre su propia manera de vivir Baja California”, dijo la mandataria antes de invitar al escenario a la artista tijuanense Julieta Venegas, quien interpretó una nueva versión acústica de su éxito “Eres para mí” para acompañar la campaña publicitaria.

“Hoy también nos acompaña una gran artista, una que refleja y representa con orgullo a nuestra región”, aseguró.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo se dijo orgullosa de la campaña que presentó el estado, asegurando que “Baja California es un mundo por descubrir”.

“Creo sin duda y aplaudo y me siento muy muy contenta cuando vengo a los estados y veo estas campañas de promoción, frescas, innovadoras, donde nos dan a conocer un sin fin de productos turísticos”, destacó.

Además de los icónicos sitios de cada municipio por descubrir en el estado, Ávila Olmeda también recordó que la entidad se ha posicionado como un destino gastronómico que está incluso reconocido en la Guía MICHELIN México 2026.

“Hace apenas unos días, Baja California volvió a destacar ante el mundo gracias a la guía Michelin. Nuestro estado suma hoy 20 recomendaciones Michelin, ocho reconocimientos Bib Gourmand, cinco estrellas verdes y cinco estrellas Michelin”, aseveró.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo, pero tambi´ne nos recuerda algo súmamente importante: los logros nunca son individuales, nuestros logros son en equipo, entre todas y todos porque detrás de cada platillo, de cada vino, de cada experiencia extraordinaria hay miles de personas trabajando todos los días”, concluyó.