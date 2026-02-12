Gobierno federal ha recuperado mil 126 concesiones mineras; varias en Áreas Naturales Protegidas

El Gobierno de México informó que se han recuperado mil 126 concesiones mineras de las cuales 713 estaban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó la recuperación de mil 126 concesiones en 889 mil 512 hectáreas.

La superficie recuperada en hectáreas es equivalente a los estados de Morelos y Tlaxcala. Cuartoscuro

El Gobierno recuperó concesiones que no no tienen exploración o que no han pagado los derechos que tienen fines solamente especulativos y al día de hoy se ha recuperado equivale más o menos a 889 mil hectáreas concesionadas”, expresó.

En su intervención, José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía, explicó que las causas por las que se han recuperado han sido: falta de pagos de derechos sobre minería y la omisión de informes estadísticos y de obras.

El funcionario federal ejemplificó que la superficie recuperada en hectáreas es equivalente a los estados de Morelos y Tlaxcala. Los principales estados donde fueron recuperadas las hectáreas son: Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua.

Reproducir

fdm