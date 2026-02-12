Cinco mineros de Sinaloa siguen en calidad de desaparecidos, confirma Vizsla Silver

La minera canadiense Vizsla Silver Corp. informó que su Proyecto Pánuco, ubicado en Concordia, Sinaloa, continuará operando de forma remota, mientras permanecen suspendidas las actividades presenciales tras el secuestro de diez trabajadores ocurrido el mes pasado.

A la fecha, cinco empleados continúan desaparecidos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara la localización de 10 cuerpos en un predio de la localidad de El Verde, municipio de Concordia.

La identificación oficial de los restos continúa en proceso a través de trabajos periciales y forenses, mientras familiares esperan la confirmación genética correspondiente.

En su comunicado 069/26 del 9 de febrero de 2026, la FGR informó que de los diez cuerpos localizados, cinco fueron plenamente identificados como trabajadores de la mina.

Jesús Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Manuel Castañeda Hernández

José Ángel Hernández Vélez

José Antonio Jiménez Nevárez

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Las autoridades señalaron que los cuerpos identificados serían trasladados a sus estados de origen —Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero— para su entrega a familiares, mientras continúan los análisis para determinar la identidad de los cinco restos pendientes.

El cuerpo de José Manuel Castañeda Hernández fue enterrado en Taxco tras ser hallado en Sinaloa. Especial

Privados de la libertad en la Concordia

El grupo de trabajadores fue privado de la libertad en una zona que autoridades locales de seguridad han señalado como área de influencia de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, declaró que una de las líneas de investigación apunta a que las víctimas podrían haber sido confundidas con integrantes de un grupo criminal rival, tras la detención e interrogatorio de los primeros sospechosos.

La autoridad federal no ha confirmado hasta ahora responsabilidades penales específicas.

Las acciones de Vizsla Silver (VZLA.TO), con sede en Vancouver y cotización en la Bolsa de Toronto y Nueva York bajo la clave VZLA, han registrado una caída superior al 43% desde que se dio a conocer el secuestro. Tan solo el 9 de febrero de 2026, los títulos retrocedieron 11.30%.

La empresa informó que fue notificada por familiares sobre la localización sin vida de algunos colaboradores. Su presidente y director ejecutivo, Michael Konnert, expresó que la compañía se encontraba “devastada por este desenlace” y reiteró que los esfuerzos se mantienen enfocados en la localización con vida de los cinco trabajadores aún no identificados.

El Proyecto Pánuco, considerado uno de los mayores recursos de plata de alto grado sin desarrollar a nivel mundial, cuenta con financiamiento internacional por 300 millones de dólares y reservas estimadas en 326 millones de onzas de plata. La empresa tenía previsto iniciar construcción en 2026 y alcanzar producción comercial en el segundo semestre de 2027, con una producción anual proyectada de 17.4 millones de onzas equivalentes de plata.

Tras el secuestro, las operaciones fueron suspendidas de manera temporal.

Pronunciamiento de la CanCham

La Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham) manifestó su consternación por los hechos y solicitó a las autoridades mexicanas garantizar condiciones de seguridad en Sinaloa.

En un posicionamiento público, el organismo empresarial hizo un llamado a que las instituciones actúen con diligencia y determinación, subrayando que la seguridad y el Estado de Derecho son condiciones indispensables para el desarrollo productivo.

La CanCham expresó respaldo institucional a Vizsla Silver y condolencias a las familias afectadas.

El caso se suma al panorama de desapariciones y violencia vinculadas a grupos criminales en Sinaloa, particularmente en regiones serranas y zonas de operación minera.

La FGR mantiene abierta la investigación y continúa con labores forenses para confirmar la identidad de los cinco cuerpos restantes, mientras familiares exigen avances en la localización de los trabajadores aún reportados como desaparecidos.

asc