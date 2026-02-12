Sheinbaum niega reunión con Manuel Velasco tras 'destapar' a senadora al gobierno de SLP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no recibió al coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, quien acudió este miércoles a Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera, la jefa de Estado dejó en claro que no recibirá al congresista ante las negociaciones por la reforma electoral. Reiteró que el diálogo con los líderes de la alianza es con la Comisión Presidencial.

Excélsior documento que Manuel Velasco estuvo ayer en Palacio Nacional. La visita de Velasco ocurrió después de que en el Senado "destapara" a Ruth González. Cuartoscuro

Manuel Velasco envuelto en polémica

Excélsior documento que Manuel Velasco estuvo ayer en Palacio Nacional. La visita de Velasco ocurrió después de que en el Senado "destapara" a Ruth González, senadora por San Luis Potosí, como aspirante a la gubernatura de la entidad y afirmó que es la contendiente con mejores probabilidades de ganar la elección de este año.

En la Constitución quedó que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular, un familiar eso quedó en la Constitución sea para Diputados o sea para Senador para Gobernador o para Presidente ningún cargo de elección popular puede ser sucedido”, agregó.

Cuestionada sobre la insistencia del Verde Ecologista por impulsar la candidatura de Ruth González, esposa del gobernador San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la Mandataria federal reiteró no estar de acuerdo con el nepotismo y que está en la Constitución que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular un familiar.

Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato que se esperen seis años para poder competir, pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa, es mi opinión personal y la opinión del partido al que pedí licencia”, señaló la mandataria.

Reproducir

fdm