Sheinbaum celebra aprobación de jornada de 40 horas; “se cumplió demanda histórica”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la aprobación de la reducción de 48 a 40 horas semanales de trabajo. La Jefa del Ejecutivo resaltó que se aprobó por unanimidad y que se cumplió con la demanda histórica de las y los trabajadores.

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que la implementación de los ajustes será gradual, para concretarse en 2030. Además de reconocer que hubo un trabajo y consenso entre la Secretaría del Trabajo, sindicatos y empleadores.

Salió por unanimidad 40 horas del 2030 fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores. Marath (secretario del Trabajo) trabajó muchísimo y logró este acuerdo y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año”, respondió.

¿Cuándo entrará en vigor la jornada laboral de 40 horas?

Una vez aprobada, esta iniciativa será obligatoria para todos los estados del país, por lo que se espera que comience a aplicarse de forma escalonada entre 2025 y 2026, permitiendo un periodo de transición para todos los sectores.

Sobre los beneficios que traerá, estos no solo implica el trabajar menos horas, sino que también otros como lo son: mayor bienestar y salud mental, más tiempo para descansar, convivir en familia y cuidar la salud física y emocional.

En cuanto a los sectores que más impacto tendrán por el cambio se encuentran la industria manufacturera y maquila, donde se maneja una gran fuerza laboral operativa y turnos largos.

Esta iniciativa será obligatoria para todos los estados del país, por lo que se espera que comience a aplicarse de forma escalonada entre 2025 y 2026

Los comercios y los servicios tendrán que rediseñar horarios y rotaciones de personal al igual que los call centers y servicios 24/7, quienes deberán replantear esquemas de turnos sin afectar la continuidad del servicio.

Otro de los más importantes es el sector salud y de transporte, los cuales requieren una planeación cuidadosa para no afectar la cobertura ni los estándares de atención

De acuerdo con las autoridades cumplir con esta nueva disposición no solo es una obligación legal, sino una oportunidad para fortalecer la relación con los colaboradores y mejorar la cultura organizacional.

La implementación de los ajustes será gradual, para concretarse en 2030. Cuartoscuro

