Detectan dos cocodrilos en presa de Coahuila; autoridades piden no acercarse a la zona

Personal técnico de la Subsecretaría de Recursos Naturales de Coahuila (Semarnat), acudió a la Presa Palo Blanco, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, luego del reporte del avistamiento de cocodrilos.

Al arribo se detectó la presencia de dos ejemplares, los que fueron introducidos por particulares en el cuerpo de agua, ya que no es una especie originaria de Coahuila.

Se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 el día 10 de febrero, dónde se alertaba de la presencia de un cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) en ducha presa del municipio ubicado en la Región Sureste del estado.

A través de un comunicado la Secretaria del Medio Ambiente del estado informó que se dio aviso formal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al tratarse de ejemplares de vida silvestre cuya atención corresponde a la autoridad federal, a fin de coordinar las acciones pertinentes.

Se exhortó a la población de manera enfática no acercarse a la zona y bajo ninguna circunstancia ingresar a nadar o realizar actividades recreativas, hasta que se confirme la captura y retiro del ejemplar.

Cabe señalar que el cocodrilo de pantano se encuentra listado bajo la categoría de Protección Especial (Pr), de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010. En ese sentido, se envió solicitud formal a la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT para obtener la autorización correspondiente para su control y manejo".

Este miércoles 11 de febrero, personal de la Secretaría de Medio Ambiente, PROFEPA y especialistas del Museo del Desierto procedieron a la colocación de trampas para la captura segura del ejemplar, con el objetivo de trasladarlo y resguardarlo adecuadamente.

En coordinación con el Gobierno Federal, se analiza un sitio idóneo para su destino final, ya sea en un museo o zoológico del estado de Tamaulipas que cuente con las condiciones técnicas apropiadas".

