Incendio reduce a cenizas tienda Sam’s Club en Hermosillo | VIDEO

Un fuerte incendio se registró desde aproximadamente las 4:00 de la madrugada de este jueves en la tienda Sam’s Club, ubicada en el cruce de Paseo del Río y bulevar Reforma, en la zona de Vado del Río, Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información oficial de Protección Civil Sonora, el incendio es atendido por elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres y diversos cuerpos de emergencia. Hasta el momento, el reporte preliminar indica que no hay víctimas y que la situación se encuentra controlada.

Como parte del operativo, autoridades implementaron cierres temporales de circulación en puntos estratégicos para facilitar las maniobras de los equipos de emergencia.

Las vialidades afectadas incluyen Río Sonora, Camino del Seri y Solidaridad, así como las avenidas De la Cultura y Galeana. También permanecen cerrados los cruces Cultura y Solidaridad; Cultura y Reforma; Río Sonora y Reforma; y Río Sonora y Comonfort.

Personal del Departamento de Tránsito Municipal mantiene apoyo vial en los bulevares Solidaridad y Proyecto Río Sonora, además de las avenidas Reforma y Cultura, con el objetivo de evitar congestionamientos y garantizar el acceso a unidades de emergencia.

El incendio fue atendido por elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo. Facebook/Coordinación Estatal de Proteccion Civil

Reportes de explosiones y desalojo

De manera extraoficial, desde el sitio del siniestro se reportaron presuntas explosiones, que podrían estar relacionadas con instalaciones de gas al interior del establecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado daños estructurales adicionales derivados de estos hechos.

Asimismo, trascendió que negocios ubicados en el complejo comercial Pabellón Reforma habrían sido desalojados de forma preventiva, como medida de seguridad ante la magnitud del incendio.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, permitir el paso a vehículos de emergencia y utilizar rutas alternas para evitar la zona afectada.

Recomendaciones a la ciudadanía y rutas alternas

Se recomienda circular por los bulevares Serna y Colosio en sentido oriente–poniente y viceversa. Para traslados de sur a norte, se sugiere utilizar el bulevar Solidaridad y la calle Rosales.

Protección Civil reiteró que el incidente permanece bajo supervisión y que cualquier actualización será informada a través de canales oficiales.

En un comunicado, Protección Civil Sonora informó que bomberos y cuerpos de emergencia atienden el incendio en un local comercial en Vado del Río, confirmando que no se registraron personas lesionadas y que la situación se mantiene controlada.

Las autoridades continúan con labores de enfriamiento y evaluación de daños para determinar las causas del siniestro.

