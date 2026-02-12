Gobierno federal y estados unifican estrategia contra el sarampión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la reunión virtual con los gobernadores de este miércoles se unificaron los criterios para el manejo del brote de sarampión. En su conferencia matutina, la mandataria indicó que habrá un enlace en cada estado para la distribución de las vacunas.

La presidenta también informó que habrá una campaña de información en las escuelas. Destacó que tras esta reunión están en total coordinación para atender este tema y enfrenten el brote con una sola respuesta.

"Les informo de todas maneras que el día de ayer a las 12, como les platicamos, nos reunimos con todos los gobernadores y su secretarios de salud junto con el gabinete de salud y la Secretaría de Gobernación y unificamos los criterios y estamos en total coordinación se nombra un enlace por cada estado para la distribución de vacunas y toda la información que se tiene que dar y va a haber también cartelones en las escuelas a partir de la próxima semana para que todas las familias estén informadas", indicó.

