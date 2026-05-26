Muere un miembro de la CNTE durante plantón en CDMX ¿Qué le pasó?

Un miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) falleció mientras se encontraba en el plantón que fue instalado ayer en calles del centro de la Ciudad de México (CDMX), específicamente en la calle 5 de Mayo.

Plantón Rodolfo Dorantes

Primeras versiones señalan que el hombre se encontraba en el plantón cuando comenzó a presentar malestares y posteriormente quedó inconsciente, sus compañeros llamaron a cuerpos de emergencia al verlo.

Al lugar llegaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a valorar al hombre, sin embargo, tras revisarlo, determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Aunque se señaló que el hombre falleció por algún padecimiento en su salud, el caso será investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para dejar en claro las causas de su muerte.

Plantón

El plantón de la CNTE fue instalado ayer lunes tras la marcha realizada por los miembros del magisterio, los maestros salieron del Ángel de la Independencia y pretendían llegar al Zócalo, sin embargo, se toparon con un “muro de policías”, se enfrentaron a estos en su intento por avanzar, luego de una serie de empujones, forcejeos y humo, la policía detuvo a los manifestantes, quienes se instalaron en un plantón indefinido en la calle 5 de Mayo.

Este martes 26 de mayo los maestros tienen contempladas varias movilizaciones a lo largo del día.