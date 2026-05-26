Por niveles de seguridad, el PRI se llevará “el carro completo” en Coahuila

A menos de dos semanas de las elecciones en Coahuila, donde se renovará al Congreso local, se espera que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se lleve “el carro completo” en reconocimiento a la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con el maestro Carlos Castañón Cuadros, politólogo e historiador, los coahuilenses emitirán su voto este domingo pensando en los avances obtenidos en la presente administración estatal, principalmente aquellos dirigidos en materia de seguridad. Es por ello que, a diferencia de la mayor parte del país, la preferencia se mantendrá en uno de los partidos de oposición en el país.

Previo al escenario político, el ambiente que se vive en el estado, por ahora, es de calma, seguridad y paz, apuntó el especialista, sensación que -confió- se hará presente en los próximos comicios del 7 de junio.

“Ellos [los del PRI] están diciendo ‘nosotros tenemos el estado en paz y con seguridad, y voltea a ver cómo están Sinaloa, cómo están otros estados del país, Michoacán, Guerrero’; pues prácticamente es el contraste. Y es lo que han estado tratando de vender en estas elecciones. Casi me atrevo a decir que, de las 16 diputaciones locales de mayoría las va a ganar el PRI, es decir, va a haber carro completo. Esa es la sensación que hay”.

Y es que, para los habitantes de Coahuila, el trabajo Jiménez Salinas ha dado buenos resultados principalmente, “tú puedes recorrer el estado a cualquier hora, puedes salir en tu coche en carretera”, contrario a ambientes que se sufren en, por ejemplo, Sinaloa.

“En el entorno nacional de gobernadores como Rocha Mohay, Manolo Jiménez crece como una figura seria, de resultados y que no anda en escándalos, con declaraciones estridentes, se dedica a lo que tiene que hacer como jefe de Coahuila. […] Nos tocó vivir una situación muy dura entre el 2007 y 2013, y que ahora tengamos años de tranquilidad, realmente la gente lo valora por encima hasta de tintes partidistas”.

Esta imagen también ha sido beneficiada por su equipo de comunicación dedicado a vender los trabajos de seguridad e inversión en la entidad; más lo accesible que se ha mostrado con los mismos pobladores, “es una persona a la que tú te puedes acercar, no es un gobernador inalcanzable”.

“Se expresa de manera muy sencilla, de manera muy clara, y sí se nota que es de otra generación. Y no me extrañaría, con estas características, verlo disputar una contienda presidencial en el futuro”.

Los resultados electorales que augura el maestro Castañón se deberían también a una mala organización de Morena, “no han tomado en serio las elecciones” y al “desastre en su organización nacional” que se ve con los cambios internos entre sus dirigentes, la salida de Luis María Alcalde así como la de Andrés Manuel López Beltrán.

“No se prepararon con tiempo, las elecciones no se preparan dos meses antes, sino al menos un año antes. La apuesta de Morena en Coahuila será básicamente tratar de rescatar por la vía plurinominal algunas diputaciones, quizá cinco o seis; pero de mayoría directa no van a lograr triunfos”.

"Renuncia" de López Beltrán, parte del reacomodo de Sheinbaum

Sobre la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la secretaría de Organización del partido guinda, Carlos Castañón consideró en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, que más que una renuncia fue un despido, ello como parte de los movimientos ordenados desde la Presidencia de la República.

“Yo me iría un poco más atrás, en aquel momento en que un grupo de militantes importantes de Morena le dan la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, y desde entonces la presidenta les ha cortado la cabeza a todos. El último fue Andrés, Andy, como quiere que ya no le digan”.

El politólogo detalló en que López Beltrán falló en su papel al interior de Morena al no poder mostrar sus capacidades políticas tanto en campañas como en las mismas elecciones.