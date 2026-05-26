CNTE amenaza con provocar caos en CDMX; y hay más manifestaciones HOY

Este martes último del mes de mayo se esperan varias movilizaciones a lo largo y ancho de la Ciudad de México, dos de las más destacadas son las marchas que realizará la CNTE y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. También habrá al menos 10 manifestaciones.

MARCHAS

Madres y padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero

De acuerdo con la resolución judicial, “la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia". Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

Hora: 16:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Hemiciclo a Juárez

Demanda: “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Organizaciones en apoyo: Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero y Frente “12 de Agosto”.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.

Como alternativas viales se recomienda utilizar Circuito Interior, avenida Chapultepec, Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando y avenida Insurgentes.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII

Hora: Durante el día

Excélsior

Lugar: Av. 5 de mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

Destino 1: Torre Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc.

Destino 2: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

Marcha de maestros Foto: Especial

Demanda: Previo al “Paro Nacional Indefinido”, realizarán una marcha para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales: derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Como alternativas viales se recomienda utilizar Circuito Interior, avenida Chapultepec, Eje Central, Bucareli, Balderas y avenida Insurgentes.

MANIFESTACIONES

Juzgadores Federales Cesados en 2025

Hora: 10:00

Lugar: Embajada de los Estados Unidos de América, Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación, Alc. Miguel Hidalgo.

Maestros se enfrentan a la policía frente a embajada de EU

Demanda: Exigen el pago inmediato de indemnizaciones constitucionales y pensiones complementarias y en contra del “Mundial de Fútbol 2026” por falta de seguridad y estado de derecho en el país; así como en solidaridad con los trabajadores del campo, transportistas y pensionados afectados por la reforma al artículo 127.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de actividades

Como alternativas utiliza Ejército Nacional, Periférico, Río San Joaquín, Marina Nacional y Circuito Interior.

Colectiva “Mamá no se Rinde”

Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Exigen justicia, verdad y protección para las niñas, niños y adolescentes; así como por todas las madres e infancias que han sido separadas, silenciadas o re victimizadas.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y colectivas, además de la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Ve por Eje Central, Fray Servando, José María Izazaga, Viaducto y avenida Chapultepec.

Estudiantes en pie de lucha de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás

Hora: 10:00

Lugar: Instalaciones de Canal Once, Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo.

Demanda: Evento “Polifest en Protesta Vol. 1”, en demanda de atención por parte de las autoridades a su pliego petitorio, en el que solicitan el reconocimiento del movimiento estudiantil, la revisión de presuntas irregularidades administrativas, el fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional, una mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos; así como la restitución de recursos institucionales y la reincorporación de plazas docentes vacantes.

Los alumnos se plantaron desde el jueves. José Antonio García

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Synergia” de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 9 “Josefa Ortiz de Domínguez” y Comunidad Organizada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo estudiantes de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Toma Circuito Interior, avenida Cuitláhuac, Marina Nacional, México-Tacuba y avenida de los Insurgentes Norte.

Colectiva “las Tonantzin”

Hora: 10:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Demanda: Exigen justicia para víctima de feminicidio y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Comité 68 Prolibertades Democráticas

Hora: 11:00

Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Llevarán a cabo una conferencia de prensa rumbo a la conmemoración del “55º. Aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus/Halconazo”, ocurrida el 10 de junio de 1971

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo organizaciones estudiantiles, populares y sindicales.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 12:00

Lugar 1: Estación “Copilco”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Copilco y Cerro del Agua, Col. Copilco Universidad, Alc. Coyoacán.

Lugar 2: Estación “Hidalgo”, línea 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: Realizarán brigadeo informativo para exigir la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con el gobierno responsable de las agresiones en Medio Oriente y un alto al genocidio en Palestina; así como en contra de la militarización del país. Posteriormente se unirán a la marcha por la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”.

Organizaciones en apoyo: Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Frente Nacional por las 40 Horas y Protesta Divergente “Palexico”.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Se recomienda utilizar avenida Universidad, Miguel Ángel de Quevedo, Eje 10 Sur, Circuito Escolar, Reforma, Eje Central, Insurgentes y avenida Chapultepec.

Colectiva “Garra Revolucionaria”

Hora: 12:00

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (Acceso Oriente), Purísima No. 8, Col. Leyes de Reforma 1ª. Sección, Alc. Iztapalapa.

Demanda: Colocarán un altar en memoria de la alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, que fue víctima de feminicidio el pasado 22 de mayo en calles de la Álcaldía Iztacalco; así como para exigir justicia por ella y que se castigue al presunto responsable conforme a la ley.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas feministas y comités estudiantiles de la UAM.

Usa Eje 5 Sur, avenida Telecomunicaciones, Ermita Iztapalapa, Periférico Oriente y Calzada Ignacio Zaragoza.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 13:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

Demanda: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable de abuso sexual, a fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, denunciando la fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Colectiva “Somos ellas”

Hora: 13:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

Demanda: Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la Ley.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas feministas.

Comité de familiares de detenidos desaparecidos "Hasta Encontrarlos"

Hora: 16:00

Grupo de personas, en su mayoría mujeres, marchan por sus familiares desaparecidos

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: Llevarán a cabo diferentes actividades político culturales en el marco de la “Semana Internacional del Detenido Desaparecido” y a 19 años de la desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en el Estado de Oaxaca.

Actividades:

16:00 hrs. Conferencia política: La Suprema Corte de Justicia, la Comisión Especial de Búsqueda y el caso de la desaparición forzada de dos luchadores sociales.

Organizaciones en apoyo: Comité Cerezo México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Brigada Estudiantil Multidisciplinaria y Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Ve por Eje Central, Fray Servando, José María Izazaga, avenida Chapultepec y Circunvalación.