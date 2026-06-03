Gobierno entrega hoja de ruta a la CNTE para revisar sus demandas

La secretarías de Gobernación y de Educación Pública, junto con la dirección general del ISSSTE, entregaron a la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE una hoja de ruta para dar tratamiento a la ley del ISSSTE de 2007, así como el tema de la eliminación del USICAMM.

Éste último es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, que, entre otras atribuciones, se encarga de establecer y coordinar el sistema de asignación de plazas magisteriales para la ocupación de las vacantes de personal con funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión.

Luego de tres horas de negociaciones desde la secretaría de Gobernación, los maestros inconformes salieron del inmueble ubicado en la calle de Abraham González para informar que darán lectura al documento de las autoridades federales en el marco de su asamblea general, que se realizará este día por la tarde en el plantón que mantienen en la Ciudad de México.

Aclararon que aún no le habían dado lectura al contenido de la propuesta y que una vez que la misma sea hecha del conocimiento del resto de sus compañeros, darán a conocer una postura.

En tanto, en la Secretaría de Gobernación, en estos momentos se ofrece una conferencia de prensa por parte de la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.