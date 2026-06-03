Sheinbaum descarta represión ante protestas de la CNTE: “No somos Díaz Ordaz”

Este miércoles en su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no responderá con represión a las movilizaciones y protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Lo anterior, lo declaró la mandataria luego de los actos perpetrados por dicho movimiento en la capital del país, y reiteró que el diálogo con el magisterio disidente permanece abierto a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado enfatizó que, aunque existen grupos que buscan generar confrontación en el contexto de las protestas, su administración no actuará de manera autoritaria.

No vamos a caer en la provocación. No somos Díaz Ordaz”, declaró Sheinbaum, al hacer referencia al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, recordado por la represión contra el movimiento estudiantil de 1968.

La primera presidenta del país también recordó que las movilizaciones no representan a la totalidad del magisterio nacional, sino a grupos específicos de la CNTE. Cuartoscuro

La titular del Ejecutivo señaló que las autoridades federales continúan atendiendo las demandas de los maestros mediante mesas de diálogo encabezadas por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y funcionarios de la Segob.

Hay demandas legítimas y también la posibilidad de cumplir todas o no, porque a lo mejor no se puede, pero el diálogo siempre está abierto”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que algunos sectores buscan que el gobierno federal responda con confrontación, particularmente en un momento en que México se prepara para ser sede de eventos internacionales como la Copa Mundial de Futbol de 2026. Sin embargo, insistió en que su administración privilegiará el entendimiento y la negociación.

Lo que quieren muchos es que caigamos en conflicto para la antesala del Mundial, pero no vamos a caer”, expresó.

Por último, la primera presidenta del país también recordó que las movilizaciones no representan a la totalidad del magisterio nacional, sino a grupos específicos de la CNTE, entre ellos integrantes de la Sección 22 de Oaxaca. No obstante, aseguró que todos los sectores serán escuchados.