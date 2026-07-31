Presidenta pide a marinos asumir defensa de la soberanía nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la nueva generación de ingenieros guardiamarina, de la Heroica Escuela Naval Militar, a asumir la defensa de la soberanía nacional como la principal misión de su carrera militar.

Al encabezar la graduación de 211 ingenieros oficiales de la Secretaría de Marina (Semar), la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que el amor a México se demuestra con la convicción de proteger al país y servir al pueblo.

La mandataria federal los felicitó por el rango alcanzado y recordó que el pueblo de México cree y confía en ellos, ya que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de defender la soberanía, proteger a las y los mexicanos y honrar a la patria con valores.

Foto: Presidencia

Como presidenta quiero decirles algo con toda claridad: México cree en ustedes, México confía en ustedes, México sabe que cuando los necesite estarán ahí como han estado siempre las y los marinos de nuestra patria. Estoy segura de que honrarán el legado que hoy reciben y que las generaciones que vengan después, encontrarán en ustedes un ejemplo de servicio, dignidad, de amor por su pueblo y por su patria”, expresó.

Claudia Sheinbaum enfatizó que la Secretaría de Marina es una de las instituciones que más confianza inspira a la ciudadanía, por su cercanía en momentos difíciles como el paso de un huracán, inundaciones y la protección de las costas.

Al convertirse en oficiales de la Secretaría de Marina, también se convierten en custodios de la Nación que ha conquistado su libertad, soberanía y dignidad, gracias al esfuerzo y al sacrificio de generaciones enteras de mexicanas y mexicanos”, manifestó.

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En su intervención, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, pidió a esta nueva generación de oficiales navales ser agradecidos con México y retribuir con honestidad, profesionalismo y una conducta intachable la inversión que el Estado mexicano realizó en su formación profesional.

Sean agradecidos con México. La Nación ha invertido en su educación, en su formación profesional y en su desarrollo como oficiales. Retribuyan ese privilegio con trabajo honesto, con profesionalismo y con una conducta intachable. La patria sólo necesita una cosa de ustedes: buenos mexicanos”, pidió.

Finalmente, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México hizo el pase de lista de honor a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar. Además, entregó premios académicos a las y los cadetes que obtuvieron los primeros lugares de aprovechamiento. Esta generación tuvo como padrino al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.