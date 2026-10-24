Denuncian traje a la medida en licitaciones de los Servicios de Salud de Veracruz

Mediante la imposición de requisitos burocráticos con plazos imposibles de cumplir y una calculada falta de apertura a proveedores consolidados, los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) mantienen un esquema de licitaciones dirigidas que favorece a una red de personas físicas y empresas ligadas a presuntos desvíos de fondos públicos y simulación de competencia.

Documentos en poder de Excélsior dejan al descubierto cómo la Dirección de Administración y el Departamento de Adquisiciones de la dependencia ahuyentan a empresas formalmente establecidas para allanar el camino a perfiles recurrentes, entre ellos Arlett Trujillo Méndez, señalada de operar en contubernio con esquemas de prestanombres, como el de Araly Rodríguez Vez.

El caso de Araly Rodríguez fue altamente difundido en el sexenio de Cuitláhuac García, porque las direcciones de sus empresas estaban en casas particulares y sus datos coincidían con los de una persona que laboraba para la Secretaría de Educación de Veracruz, con un perfil que no encajaba con el de la propietaria de una empresa con alto poder adquisitivo.

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Esta red está ligada al exadministrador de Sesver, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien en mayo de 2025 fue denunciado, por el Órgano de Fiscalización Superior, por un presunto daño patrimonial superior a los 200 millones de pesos del Ejercicio 2023.

Patrón de alternancia y antecedentes

La presencia de Arlett Trujillo Méndez en las partidas informáticas de Sesver no es nueva. En noviembre de 2024, la dependencia le adjudicó de forma directa el contrato C-2024-00141069 (procedimiento AA-89-Y23-930010996-N-24-2024) por un millón 317 mil 762 pesos para el mantenimiento de unidades médicas móviles del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM).

Investigaciones sobre el padrón de contratistas señalan que Trujillo Méndez forma parte de un entramado donde se alternan personas físicas y morales, entre las que destacan firmas como MManagement y Solutechnology, para simular la compra de bases y rotar la adjudicación de contratos directos e invitaciones restringidas en el sector salud.

A pesar de los antecedentes y del riesgo inminente de declarar licitaciones desiertas o entregar contratos a ofertantes únicos, las áreas operativas de compras en Sesver continúan pasando por alto la verificación de empresas boletinadas y omiten la promoción activa entre proveedores con capacidad técnica real, manteniendo en la opacidad las contrataciones del sector.

En el oficio OFTC-ADMON-26127, la empresa local Treviño Computación, S.A. de C.V. notificó formalmente al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de Sesver, C.P. Mario Antonio Hernández Toledo, su decisión de no participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores N.° ICTP-103T00000-018-2026, correspondiente a la renovación de licencias y equipo informático para la Dirección de Planeación y Desarrollo.

La razón expuesta señala que entre las bases publicadas se exigió una carta original cuyo trámite y envío requieren un plazo mínimo de cinco días hábiles, tiempo superior al margen otorgado en la propia convocatoria de Sesver.

La inconformidad de la compañía expone la presunta filtración de información privilegiada para permitir que solo competidores "preseleccionados" cuenten con la documentación a tiempo.

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Este patrón de exclusión derivó en un escenario idóneo para la asignación de contratos en la Licitación Pública Estatal N° LPE-103T00000-002-2026, celebrada el pasado 22 de octubre de 2026 para la adquisición de componentes de almacenamiento y procesamiento informático.

Pese a tratarse de una licitación pública de carácter estatal, el Departamento de Adquisiciones, encabezado por Monserrat Zárate Marín, solo registró la participación de tres licitantes.

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Durante el acto de apertura de propuestas, el proceso quedó prácticamente despejado a favor de un solo perfil, ya que a uno lo descalificaron técnicamente por omitir la entrega completa de su acta constitutiva y en el segundo caso solo presentó una cotización parcial de 76 de las 123 partidas requeridas, que era por un monto superior a los 21 millones de pesos.

Arlett Trujillo Méndez cotizó 119 de las 123 partidas, por un total de 13 millones 738 mil pesos (IVA incluido), perfilándose para obtener la mayor parte de la asignación millonaria.