La entrega directa de animales de granja y ganado como política de apoyo social o fomento productivo se ha consolidado este 2026 en distintas entidades del país, una estrategia que volvió al centro de la discusión pública tras el anuncio de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de otorgar paquetes de 15 gallinas ponedoras por familia para impulsar el autoconsumo.

De acuerdo con los lineamientos difundidos por la administración capitalina, el esquema contempla entregar las aves, alimento para el primer mes y asesoría técnica a hogares que acrediten disponer de al menos 10 metros cuadrados para instalar un corral protegido. La meta oficial es que cada hogar produzca alrededor de 15 huevos diarios, 105 a la semana, una vez superada la etapa de adaptación. No obstante, la medida generó críticas de la oposición en la capital, que la calificó de asistencialista y cuestionó su viabilidad en entornos urbanos densos.

El modelo capitalino no es un caso aislado en el país. Durante 2026, gobiernos estatales y municipales de distintos signos políticos han recurrido a la distribución en especie de aves, borregos, cerdos y bovinos bajo argumentos de seguridad alimentaria o repoblamiento pecuario.

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Estados replican la entrega de aves y ganado

En Tamaulipas se dieron 30 mil gallinas el 25 de mayo de 2026, por parte del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado. La convocatoria ofreció hasta cuatro aves por persona con el único requisito de presentar una identificación oficial vigente, lo que provocó filas de habitantes con jaulas, tinas y bolsas para llevarse los ejemplares.

En mayo también, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, reportó la entrega de mil 200 sementales bovinos, tras una primera etapa iniciada en noviembre de 2025 en Santiago Papasquiaro, mediante un esquema de subsidio compartido entre el productor, el gobierno estatal y la Federación, acompañado de una inversión de 160 millones de pesos para la Ciudad Pecuaria.

En noviembre de 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo, encabezada por Napoleón González Pérez, distribuyó en Zapotlán paquetes con aves de doble propósito, vientres porcinos, huertos familiares, semillas e hijuelos de maguey para productores de siete municipios, con una inversión de 3 millones 550 mil 883 pesos.

A través de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca, el gobierno estatal mantiene entregas periódicas de lotes de alrededor de 20 gallinas ponedoras o de doble propósito, con alimento, bebederos y botiquín veterinario, incluida una dotación reciente de 300 paquetes en Santa María Jacatepec.

En registros oficiales de este año, la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán operó el programa Producción de Traspatio para el Bienestar, que financia hasta con 30 mil pesos la compra de aves de corral, alimento y material para gallineros en predios de al menos 100 metros cuadrados; mientras que en marzo de 2026 el DIF Estatal de Guanajuato realizó entregas de aves de traspatio a familias de Dolores Hidalgo para fortalecer el ingreso doméstico.

Aguascalientes. En 2025, la gobernadora Teresa Jiménez distribuyó borregos a mujeres rurales en octubre y 200 toretes en mayo bajo su Programa de Mejoramiento Genético.

Antecedentes de entrega de vaquillas

Aunque los gobiernos locales promueven estas entregas como detonadores de la economía familiar, los antecedentes federales de reparto pecuario enfrentan cuestionamientos por falta de control y resultados.

En abril de 2019, el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció el reparto inicial de 500 vaquillas en el sur de la entidad como parte de una estrategia para pacificar una de las zonas más afectadas por la violencia. Ese mismo año, el entonces mandatario de Nayarit, Antonio Echevarría García, entregó 104 vaquillas a ganaderos damnificados por lluvias.

Foto: Especial.

Así se distribuyen los apoyos pecuarios en México

De aves de traspatio en zonas urbanas a ganado bovino y porcino en el campo: así operan los programas de entrega de animales en los estados.

Ciudad de México (noviembre 2026): 15 gallinas ponedoras por familia + alimento por 1 mes. Requisito: Espacio mínimo de 10 m² para corral.

Tamaulipas — Río Bravo (Mayo 2026): 30,000 gallinas repartidas en la plaza municipal (hasta 4 por persona con identificación oficial).

Durango (2025-2026): 1,200 sementales bovinos entregados con subsidio compartido (50% productor / 50% gobierno) + 160 mdp para Ciudad Pecuaria.

Hidalgo (noviembre 2026): Aves de doble propósito y vientres porcinos en 7 municipios (inversión de 3.55 mdp).

Oaxaca (2026): Paquetes de 20 aves, alimento y botiquín veterinario (300 paquetes recientes en Santa María Jacatepec).

Yucatán (2026): Hasta $30,000 pesos por beneficiario para aves de corral, alimento y gallinero (producción de traspatio).

Guanajuato (Marzo 2026) y Aguascalientes (2025): Aves de traspatio en Dolores Hidalgo; borregos y 200 toretes en Aguascalientes.

Con información de Lourdes López, Patricia Briseño, Alma Gudiño, Emmanuel Rincón, Karla Méndez y Alfredo Peña *mcam