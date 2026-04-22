Gasolineros piden a Sheinbaum bajar comisiones por pagos con tarjeta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras una reunión con el sector gasolinero, empresarios solicitaron reducir las comisiones en pagos con tarjeta y en transacciones realizadas mediante vales electrónicos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que estas peticiones buscan disminuir costos operativos que impactan tanto a empresarios como a consumidores.

Buscan reducir costos en pagos electrónicos

Sheinbaum detalló que los gasolineros plantearon la necesidad de bajar las comisiones que se cobran cuando los usuarios pagan con tarjeta bancaria, así como en el uso de valeras electrónicas, un mecanismo ampliamente utilizado en el sector.

“Por cierto, con los gasolineros acordamos varios temas que vamos a atender. Ellos piden, por ejemplo, que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, en lo cual ya vamos muy avanzados; y también que se reduzcan las comisiones de las valeras, que es otra forma de pago electrónico en la que participan varias instituciones”, explicó.

En su reunión con gasolineros estos le plantearon la reducción en las comisiones por el pago con tarjetas. Gemini

Ajustes requieren coordinación con Hacienda

La titular del Ejecutivo subrayó que este tipo de modificaciones no pueden implementarse únicamente por decreto, ya que implican la participación de diversas entidades del sistema financiero, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“No solo depende del gobierno de México, no es por decreto. Son varios temas que ellos plantearon y que es importante atender. Acordamos colaborar con la gente y con la economía de las familias”, puntualizó.

Gobierno y sector gasolinero trabajarán en conjunto

La presidenta calificó el encuentro como positivo y adelantó que, derivado de esta reunión, se establecerán mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda para avanzar en soluciones que permitan reducir costos en las transacciones electrónicas.

Estas medidas podrían impactar directamente en el precio final al consumidor, al disminuir las cargas financieras que enfrentan las estaciones de servicio.

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