Semana Yucatán reunirá cultura y negocios en el Palacio de los Deportes

El mundo maya con su riqueza cultural, artesanal, gastronómica y artística estará al alcance de todos las personas que viven en la Ciudad de México.

El Palacio de los Deportes se convertirá en la sede de la segunda emisión de la Semana Yucatán en México del 8 al 17 de mayo este año.

Con más de 270 expositores procedentes de 23 municipios yucatecos, la Semana Yucatán contempla enamorar a 130 mil visitantes que durante 10 días tendrán la oportunidad de adentrarse en la belleza de los bordados yucatecos; tomar una máster class para aprender a cocinar la auténtica cochinita pibil; reírse con la inventiva de comediantes de la tierra del venado y el faisán.

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabeza la presentación de la Semana Yucatán en México 2026 en CDMX, junto a autoridades estatales y del sector económico. Excélsior / Elizabeth Velázquez

La ventana para concretar acuerdos comerciales entre pequeños y medianos empresarios también se hará presente ya que participarán en este esfuerzo más de 20 cámaras empresariales.

De acuerdo con el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se trata de un espacio único para conocer un poco más de uno de los estados más seguros y bellos del país con reconocimiento indiscutible a nivel internacional.

“La semana de Yucatán en México no es simplemente un evento más de la agenda cultural de la capital del país, sino que - para nosotros- es el evento anual en el que Yucatán se encuentra con el corazón de México, la ciudad capital, el corazón político y social de la nación y Yucatán, corazón de la civilización maya (…) La Semana Yucatán será una expresión viva y festiva de la lengua maya, de nuestra música y nuestras artesanías” destacó Díaz Mena en conferencia de prensa.

La Semana Yucatán inicia el próximo 8 de mayo en el Palacio de los Deportes y su entrada será gratuita.

El diseño de su programa ofrecerá alternativas para celebrar a las mamás de México y también a los buenos maestros que acuden a las aulas.

Por ejemplo, para el domingo 10 de mayo se organizará una pasarela de distintas prendas de vestir y zapatos.

Para los profesores aplicados habrá descuentos especiales en su día.

La Semana Yucatán repetirá su edición este 2026 en razón de que la realizada el año pasado “fue todo un éxito” en la Ciudad de México, indicó el gobernador junto con el secretario de economía y trabajo, Jorge Emilio Barrera.

Tan solo en el 2025 se vendieron más de mil 400 hamacas; más de 7 toneladas de cochinita pibil; más de 14 mil panuchos; más de 11 mil guayaberas; 11 mil zapatos y más de 75 mil artesanías.

Se informó finalmente que el cien por ciento de utilidades es para los expositores y artesanos que participan de la Semana Yucatán y que el gobierno del estado se encarga de dejar montados los estands y trasladar las mercancías.

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