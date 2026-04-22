Semana Nacional de Vacunación 2026; ¿cuándo arranca y qué inmunización se aplicará?

Con la meta de aplicar 1.7 millones de dosis, la Secretaría de Salud realizará la Semana Nacional de Vacunación 2026. Esta jornada que es totalmente gratuita se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, bajo el lema "Vacunar es amar" en el marco de la 24 Semana de la Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de Inmunización.

¿Qué vacunas se aplicarán?

Se impulsa el fortalecimiento del Programa de Vacunación Universal a través de la recuperación de esquemas de vacunación y el aumento de las coberturas. Las acciones se dirigen a la población infantil, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos, adultos mayores y grupos en situación de riesgo.

El esquema contempla vacunas específicas por grupo de edad:

Recién nacidos: BCG y Hepatitis B.

Recién nacidos: BCG y Hepatitis B. Menores de un año: Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y rotavirus.

Primera infancia: Triple viral, hexavalente acelular, neumocócica conjugada y hepatitis A.

Población infantil: Refuerzo de DPT.

Población escolar y grupos específicos: VPH para estudiantes de quinto año de primaria, niñas y niños de 11 años no escolarizados, personas con VIH y mujeres en protocolo por violación sexual.

Adultos y personal de salud: Td, Tdpa, Influenza estacional y COVID-19.

Mayores de 60 años: Neumococo.

Habrá vacunación casa por casa

La aplicación de las vacunas se llevará a cabo en todas las unidades del sector salud y en puestos ubicados en zonas de alta afluencia. Habrá brigadas que llegarán a comunidades rurales y zonas con rezago en vacunación.

Por tanto, el personal de salud realizará visitas casa por casa y la revisión de la Cartillas Nacional de Salud para completar los esquemas de vacunación en todas las edades.

fdm