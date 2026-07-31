Claudia Sheinbaum acepta reunirse con Sección 22 de la CNTE

Tras una protesta de maestros integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a tener una reunión con ellos.

Durante la gira de la presidenta por Oaxaca, una comisión de la Sección 22 del magisterio disidente, encabezada por Yenny Pérez, la líder abordó a la Mandataria federal para exigir la restitución del diálogo directo.

"El jueves 13 de agosto a las 11 de la mañana, a la Sección 22 nada más", confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La presencia de Pérez es parte de la denominada jornada de lucha impulsada por la CNTE, tiene como propósito exigir una mesa de atención, así como demandar el cumplimiento de los acuerdos emanados de la Asamblea Nacional Representativa, los cuales, aseguran, continúan pendientes de atención por parte de las autoridades federales.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Se prevé que este sábado esta gremial se manifieste en Huajuapan de León, a partir de las 9:00 de la mañana en el monumento a Lázaro Cárdenas, donde la presidenta tiene programadas actividades oficiales.

Las reuniones y la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la CNTE han pasado por momentos de constante tensión, por la exigencia de los docentes de la erogación de la Ley del ISSSTE.

En mayo y junio de 2026, la CNTE mantuvo paros y plantones en la Ciudad de México y varios estados, amagando con protestas paralelas al inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026.

CNTE se manifiesta frente a oficinas de diversas Afores Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Ante los bloqueos y hechos violentos en manifestaciones, la jefa del Ejecutivo delegó la atención a la Secretaría de Gobernación y la SEP, descartando reuniones en Palacio Nacional.

Ante las protestas y el campamento instalado por el magisterio en el Zócalo capitalino en los días previos a la inauguración de Mundial de Fútbol, Claudia Sheinbaum aseguró que su administración garantizaba que no habría represión contra los docentes y calificó de "provocación" las intenciones de ciertos grupos de generar notas internacionales de represión previo a la inauguración.