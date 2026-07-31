Bloquean puente internacional en Matamoros por el homicidio de mellizas

Familiares y amigos de las mellizas Dinora y Denisse García Cruz, asesinadas días atrás en la comunidad de Estación Control, bloquearon el puente internacional que conecta Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, para exigir a las autoridades estatales celeridad en la localización y detención de los homicidas, así como para solicitar el apoyo de las autoridades estadounidenses en su captura ya que al parecer huyeron a Estados Unidos.

Alrededor de las 16:00 horas del viernes, más de un centenar de personas se reunieron en el ejido Lucio Blanco y desde allí emprendieron una marcha pacífica sobre la carretera Matamoros–Reynosa.

Con cartulinas en las que se leían consignas de justicia para Denisse y Dinora, avanzaron hasta el cruce de las vías del tren, donde se detuvieron brevemente para protestar y luego continuaron su camino.

Cerca de las 17:00 horas llegaron al puente internacional conocido como “Los Indios”, por lo que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) procedieron a cerrar el acceso, interrumpiendo el tránsito vehicular con dirección a Estados Unidos.

La manifestación fue convocada por la familia, que exige la pronta detención de los responsables del crimen de las jóvenes, a quienes llamaban “las cuatas”.

Valeria García, hermana mayor de las víctimas, relató que ella presenció el ataque ocurrido la madrugada del 26 de julio. De acuerdo con su testimonio, se encontraban en el llamado “rol control”, una reunión en la que jóvenes de la zona circulan a bordo de vehículos por determinadas calles.

La marcha dio inicio alrededor de las 16:00 horas del viernes en el ejido Lucio Blanco. Especial

Repentinamente, una camioneta Silverado de color negro les cerró el paso; de ella descendió una mujer identificada como Jessica Daniela “N”, quien reclamó algo a Dinora y acto seguido las atacó.

Valeria detalló que a la agresión se sumaron Ricardo “N” (esposo de Jessica Daniela), Homero “N” y una mujer conocida como “Betty”. Las hermanas fueron heridas con un arma blanca, lo que les provocó la muerte dejando en la orfandad a un hijo cada una.

Indignados por los hechos, los manifestantes se congregaron este viernes y llevaron a cabo la caminata.

Un oficial de la CBP los atendió y les orientó para que llamaran a un número telefónico que les proporcionó, con el fin de poner en conocimiento de las autoridades estadounidenses los pormenores del crimen cometido en territorio mexicano. De esa manera, explicó el agente, podrían contar con información y, en caso necesario, retener a los sospechosos para reportarlos a las autoridades de Matamoros.

El oficial agregó que se necesitaba la documentación de la denuncia y la carpeta de investigación, por lo que la familia se comprometió a solicitar todo documento a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de que esta se comunique con sus homólogos en Brownsville y compartan los datos.

Pese a ello, los deudos señalaron que el próximo lunes realizarán una protesta frente a las oficinas de la propia Fiscalía.

Luego de una hora y media de bloqueo en el cruce internacional, los manifestantes se retiraron y el tráfico vehicular volvió a la normalidad.