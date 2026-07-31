Encuentran inconsciente a abuelito desaparecido en comunidad de Durango

Un hombre de la tercera edad, reportado como desaparecido, fue localizado luego de sufrir un accidente que lo dejó inconsciente en el municipio de Nombre de Dios, Durango.

Elementos de la Policía Municipal activaron los protocolos junto con otras corporaciones para ubicar al hombre de 69 años de edad, en la localidad de Ignacio Zaragoza.

De acuerdo con la información, la víctima salió de su domicilio a las 06:00 de la mañana, pero a las 22:00 horas del jueves, los familiares pidieron ayuda a las autoridades, activándose la búsqueda recorriendo todas las zonas del municipio durante la noche del jueves hasta que finalmente fue localizado en la madrugada de este viernes.

Foto: Especial

De inmediato se le brindaron los primeros auxilios, ya que había sufrido una caída golpeándose la cabeza y se encontraba deshidratado.

La persona desaparecida es Juan Nájera, de 69 años de edad, quien salió de su casa desde temprana hora, al caminar durante horas sufrió una fuerte caída que le provocó golpes en la cabeza, por lo que perdió el conocimiento.

Foto: Especial

Por el lugar cabalgaba Sixto Ponce Álvarez, de 51 años de edad, quien al verlo tirado en el piso dio aviso de inmediato a las autoridades, llegando hasta el lugar para darle los primeros auxilios y poniéndolo bajo resguardo.

El caso fue reportado a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género (UEAVIG), ya que no es la primera vez que el sexagenario desaparece.