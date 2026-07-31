Fuerza Civil instala comandos móviles en carreteras para frenar asaltos en Nuevo León

Para frenar los asaltos en las vías que van hacia Estados Unidos, Fuerza Civil informó de la instalación de comandos móviles que estarán conectados al C5, en Nuevo León.

El encargado del despacho de la Comisaría de Fuerza Civil, Adolfo Flores Pader, anunció que ya se instalaron dos en las carreteras a Nuevo Laredo y Reynosa en los paraderos turísticos conocidos como Los Ahijados y El Rancho.

“Se han desplegado al momento dos centros de mando móviles, particularmente en la Carretera a Nuevo Laredo, en la Carretera a Reynosa”, indicó.

Mencionó que estos comandos móviles están provistos de alta tecnología y están conectados al C5 con la División de Inteligencia e Investigación. Expuso que eso facilita un despliegue rápido de sus unidades, así como del personal ante cualquier auxilio que requiera la comunidad, buscando abatir los robos a los automovilistas que circulan por estas vías.

Flores Pader estableció que Fuerza Civil mantiene activo el Operativo Vacacional por lo que la División Caminos está desplegada en las carreteras y caminos de todo el estado, en coordinación con Guardia Nacional.

Agregó que la División Territorial de Fuerza Civil mantiene presencia en los principales paraderos y centros turísticos del estado. También señaló que se mantiene el Operativo Carrusel para dar acompañamiento a los vehículos hasta los límites de Nuevo León.