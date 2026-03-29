Transportistas en Veracruz acusan ‘indefensión total’; denuncian robos y agresiones

La inseguridad en las carreteras del país se ha convertido en un fenómeno cotidiano que mantiene al sector del transporte en un estado de indefensión total. Empresarios y choferes del transporte de carga califican como “un cáncer nacional” este flagelo.

Durante la presentación en Veracruz del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Energía, Comunicación, Construcción, Industria, Mantenimiento, Minas y Servicios Generales de la República Mexicana (Stteccimm), de corte nacional, consideraron que éste es uno de los problemas al que le darán prioridad como nueva agrupación gremial.

Los líderes sindicales señalaron que los asaltos, robos y agresiones ocurren todos los días y en prácticamente todas las vías federales, aunque identifican como uno de los tramos más peligrosos el corredor La Esperanza–Tehuacán, que conecta a Puebla con Veracruz.

Esto sucede diario, a todas horas. No es un hecho aislado”, afirmó uno de los representantes.

A pesar de que los incidentes se reportan a la Policía Estatal o a la Guardia Nacional, los operadores aseguran que no existe seguimiento institucional, lo que impide que las denuncias avancen.

Uno puede quejarse, pero si no se le da continuidad al caso, no llegamos a ninguna parte”, señalaron.

“CÁNCER NACIONAL”

Estado de emergencia: la inseguridad es un “cáncer nacional” cotidiano para los transportistas.

Impacto económico: si el transporte se detiene, la economía del país se paraliza.

Unión gremial: el sindicato STTECCIMM busca diálogo y soluciones conjuntas con el gobierno.

Zona de alto riesgo: corredor La Esperanza–Tehuacán (conecta Puebla con Veracruz).

Falta de seguimiento: Guardia Nacional y Policía Estatal no dan continuidad a las denuncias.

Situación crítica: los operadores circulan sin garantías mínimas de seguridad.

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