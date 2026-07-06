Roban tractocamión con 64 toneladas de vino y después lo abandonan

Un tractocamión cargado con 64 toneladas de vino fue localizado y asegurado por autoridades de seguridad en Hidalgo, horas después de haber sido robado con violencia sobre la carretera federal México–Tuxpan.

De acuerdo con reportes policiales, el asalto ocurrió a la altura del kilómetro 106, donde el conductor de la pesada unidad fue interceptado por un grupo de sujetos que lo despojaron tanto del vehículo como de la mercancía.

Tras la denuncia, corporaciones estatales desplegaron un operativo de búsqueda sobre esa vía de comunicación, lo que permitió ubicar el tractocamión con sus dos contenedores en el kilómetro 83+500.

Las autoridades informaron que, presuntamente ante la presencia policial, los responsables abandonaron la unidad y escaparon antes de ser detenidos. Durante la revisión se confirmó que el vehículo y la carga correspondían al reporte de robo.

El tractocamión y las 64 toneladas de vino fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que realizará las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables del atraco.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras continúan las indagatorias para determinar cómo operó el grupo que perpetró el robo sobre esta importante vía federal.

Delincuentes acechan en tramo carretero Veracruz-Puebla

Por Lourdes López

Por otra parte, en días pasados, un nuevo video desde las Cumbres de Maltrata volvió a exhibir la fragilidad del corredor Veracruz–Puebla.

En las imágenes dos hombres apostados entre la maleza vigilan los vehículos detenidos por un tráiler descompuesto, mientras que los automovilistas, varados e indefensos, advierten que “se están robando los carros”.

La escena, repetida y repetida y conocida, confirma que los operativos oficiales no alcanzan para contener un patrón delictivo que se ha vuelto rutina.

La grabación muestra a dos individuos aparentemente armados, colocados de forma estratégica en la ladera, a escasos metros de la autopista, observando el tráfico paralizado por completo.

No tratan de ocultarse, aprovechan la inmovilidad forzada de los conductores, atrapados por la topografía, la neblina y la avería de una unidad pesada.

El testigo que filma no duda en describir lo que ocurre: “se están robando los carros”, una frase que muestra el miedo de quienes quedaron sin margen de maniobra.

Este tramo carretero, uno de los más peligrosos del país por su combinación de curvas, clima adverso y fallas mecánicas recurrentes, ha sido escenario de asaltos sistemáticos durante años.

Transportistas y automovilistas han denunciado que los grupos delictivos operan desde las laderas y zonas boscosas, aprovechando cada detención obligada para vigilar, seleccionar y atacar unidades de carga y vehículos particulares. Esta vez lo confirmaron con la grabación.

Pese a los operativos anunciados por autoridades estatales y federales, la escena captada en el video confirma que la vigilancia es intermitente y los puntos críticos permanecen sin cobertura continua.

La dinámica criminal se repite: basta un tráiler descompuesto, una nube de neblina o un embotellamiento para que los grupos vuelvan a posicionarse.