Inundación deja varados a varios vehículos en paso a desnivel

Luego de la tormenta que se registró este domingo, el paso a desnivel ubicado en la carretera a Nogales quedó inundado, en el municipio de Zapopan, Jalisco, a la altura de la colonia San Juan de Ocotán.

Debido a la situación, tres vehículos quedaron varados en el interior al intentar cruzar, pero no lo lograron y permanecieron detenidos en medio del agua.

Vehículos varados en el paso a desnivel de la carretera a Nogales Foto: Especial

Gracias a un automovilista que traía un jeep, se logró sacar los vehículos, ya que nadie acudió en su auxilio.

Policías viales y guardianes viales se encargaron de desviar el tránsito hacia las laterales.