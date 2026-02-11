Frente Amplio Democrático pide parlamento abierto 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se comprometió con el Frente Amplio Democrático (FAD) a canalizar la solicitud de Parlamento Abierto, una vez que se reciba la iniciativa de reforma electoral, a fin de que se escuchen todas las voces.

Siempre estarán las puertas abiertas de esta Presidencia de la Cámara de Diputados para la sociedad civil. Siempre. Es mi convicción”, ofreció la legisladora de Acción Nacional.

Integrantes del FAD acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar el documento en el que se solicita la realización de un ejercicio de Parlamento Abierto y que cualquier eventual reforma político-electoral sea construida a partir de consensos amplios, plurales e incluyentes.

La petición fue remitida a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), con el propósito de que los seis líderes de igual número de bancadas la conozcan.

El Frente plantea la necesidad de abrir un espacio de deliberación pública, transparente y participativa para el análisis de las iniciativas en materia electoral.

Hago en este momento un compromiso público con ustedes para que, una vez que se reciba la iniciativa de la Presidencia de la República, yo pueda remitir esta solicitud del Parlamento Abierto a las comisiones de dictamen”, manifestó la diputada López Rabadán, al recordar que es facultad de éstas decidir el método de discusión de los temas que les son turnados.

Compartió enseguida la legisladora que tiene la convicción personal de que debe darse “un Parlamento Abierto, un diálogo, una apertura, una escucha, un entendimiento entre todos para que, en lo posible, efectivamente, una reforma se haga con las distintas visiones de este país, como se ha hecho con las anteriores reformas”.

En el documento del FAD se recuerda que todas las reformas político-electorales que fueron dando sostén al proceso de transición democrática en México se discutieron por todas las fuerzas políticas.

Asistieron por el Frente la ex magistrada electoral María del Carmen Alanís, el jurista y constitucionalista Rafael Estrada, el ex dirigente del extinto PRD Jesús Ortega, el ex legislador Demetrio Sodi; la periodista Cristina Renaud y la activista María José Gómez Mont, entre otros promotores del pronunciamiento que, a inicio de mes, se lanzó con el respaldo de 400 firmantes y el llamado a que la eventual reforma no sea una regresión autoritaria.

En su intervención, Rafael Estrada destacó que el Frente Amplio Democrático surge como un esfuerzo ciudadano plural comprometido con la defensa y consolidación de los avances democráticos del país.

Jesús Ortega sostuvo que el Parlamento Abierto representa una herramienta clave para enriquecer el debate legislativo.

María del Carmen Alanis afirmó que la deliberación plural y el diálogo democrático son esenciales para preservar la estabilidad política y la confianza ciudadana.

Majo Gómez Mont destacó que las decisiones en materia electoral tienen un impacto directo en el presente y el futuro de millones de jóvenes.

