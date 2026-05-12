Fiscalía de Sonora ofrece 500 mil pesos por captura del médico de sueros vitaminados

La crisis sanitaria y judicial en torno a los llamados “sueros vitaminados” escaló en Sonora después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) difundiera una ficha de búsqueda contra el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por su presunta responsabilidad en varias muertes derivadas de procedimientos intravenosos aplicados en clínicas privadas de Hermosillo y Ciudad Obregón.

La autoridad estatal anunció una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcione información “eficiente, veraz, precisa y oportuna” que permita ubicar y capturar al médico, acusado del delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica.

El caso se ha convertido en uno de los episodios más delicados para el sistema sanitario privado en Sonora y ya provocó alertas preventivas en otras entidades del país, entre ellas Chiapas, donde autoridades sanitarias comenzaron campañas de advertencia sobre los riesgos de terapias intravenosas ofrecidas sin supervisión adecuada.

Médico prófugo y… la investigación escala

La FGJE confirmó que Verduzco Soto incumplió con su obligación de comparecer ante la autoridad judicial en la audiencia inicial programada para enfrentar los cargos en su contra.

No fue posible llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación programada debido al incumplimiento de comparecer ante la autoridad judicial”, informó la Fiscalía sonorense en un comunicado oficial.

La ausencia del médico provocó que las autoridades solicitaran medidas judiciales adicionales y aceleraran un operativo de localización que incluye colaboración federal e incluso apoyo de Interpol.

Hace apenas unas semanas, el fiscal estatal Rómulo Salas Chávez aseguró públicamente que la captura del médico sería inminente gracias a las múltiples diligencias realizadas por agentes ministeriales y corporaciones de seguridad.

Sin embargo, el acusado continúa prófugo mientras crece la presión social por esclarecer las muertes asociadas a procedimientos realizados en sus clínicas.

Autoridades van por el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto. Fiscalía de Sonora y Daniel Sánchez Dorame

Clínicas donde “los sueros se vendían como café”

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, explicó que la investigación apunta a posibles irregularidades en las mezclas de sustancias utilizadas durante las terapias intravenosas y no necesariamente a la calidad de los insumos médicos adquiridos.

Según el mandatario estatal, los procedimientos eran realizados bajo prácticas excesivamente laxas y sin controles sanitarios estrictos.

Se vendían los sueros vitaminados como si fueran cafés”, declaró Durazo durante una conferencia de prensa, al describir cómo pacientes podían incluso solicitar aplicaciones “para llevar”.

Las autoridades catearon dos clínicas relacionadas con el caso: una ubicada en Hermosillo y otra en Ciudad Obregón, donde presuntamente se aplicaban mezclas intravenosas promocionadas como tratamientos para aumentar energía, aliviar fatiga o mejorar el bienestar general.

El caso desató preocupación nacional debido a que estas terapias se popularizaron en centros estéticos, spas y clínicas privadas bajo una narrativa de medicina alternativa o bienestar rápido.

El peligro de los sueros vitaminados. Ilustración creada con IA y datos de Excélsior Digital

Chiapas emitió alerta sanitaria por terapias intravenosas

La repercusión del caso llegó hasta Chiapas, donde la Secretaría de Salud estatal emitió recomendaciones públicas para evitar riesgos relacionados con la aplicación de soluciones intravenosas.

A través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), las autoridades exhortaron a la población a acudir únicamente a establecimientos con licencia sanitaria vigente y a verificar que cualquier procedimiento sea realizado por personal certificado.

También pidieron desconfiar de ofertas de “terapias intravenosas” en spas, centros de estética o servicios a domicilio sin infraestructura médica adecuada.

La dependencia alertó sobre síntomas que podrían indicar complicaciones graves derivadas de estos procedimientos, entre ellos fiebre alta, escalofríos, dificultad respiratoria, náuseas severas, desmayos o coloración amarillenta de piel y mucosas.

Auge de los “sueros vitaminados” y sus riesgos

Los llamados sueros vitaminados son mezclas de vitaminas, minerales y electrolitos administrados vía intravenosa que suelen promocionarse como tratamientos para combatir cansancio, resaca, estrés o falta de energía.

Especialistas médicos advierten que, aunque algunos procedimientos intravenosos pueden tener usos terapéuticos específicos, su aplicación indiscriminada o fuera de entornos hospitalarios representa riesgos severos de infecciones, intoxicaciones, reacciones adversas y contaminación bacteriana.

El caso de Sonora volvió a poner bajo escrutinio una industria creciente de terapias de bienestar que opera en ocasiones con escasa regulación y altos niveles de promoción en redes sociales.

Mientras continúa la búsqueda de Jesús Maximiano Verduzco Soto, las autoridades sanitarias y judiciales enfrentan presión para esclarecer cuántas personas pudieron resultar afectadas y si existieron fallas sistemáticas de supervisión en este tipo de clínicas privadas.

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