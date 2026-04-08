Sueros vitaminados sin respaldo científico

En la práctica médica no existe ninguna guía o norma que avale la prescripción de soluciones intravenosas para brindar energía, revitalizar o quitar el cansancio, señaló en entrevista con Excélsior Rosa Estela Juárez Pérez, médico internista del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

Frente a los casos de 8 personas que en Hermosillo, Sonora, perdieron la vida debido a que se les aplicó el denominado “suero vitaminado”, la especialista indicó que la elaboración de este tipo de sustancias no está regulada, no solo porque no se sabe el origen de las mezclas que inyectan, sino porque al ser manipuladas se contaminan.

En estricto sentido, en ninguna guía se dice que en un consultorio, o en un hospital, o en cualquier lugar, y menos en tu casa, puedes poner un suero llamado vitaminado para mejorar la energía, el cansancio, el estrés o la ansiedad.

No sabemos si les añaden sodio, potasio , magnesio ,fósforo u otras sustancias y no solo las supuestas vitaminas que ni siquiera se sabe cuáles son. Y es que el problema de que hagan este tipo de sueros es que tampoco sabemos si hay errores en la administración, no sabemos si al manipularlos los están contaminando”, detalló.

Rosa Estela Juárez Pérez, internista del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI del IMSS, durante entrevista sobre riesgos de sueros vitaminados. Excélsior

SUEROS CONTAMINADOS

Rosa Estela Juárez explicó que los denominados “sueros vitaminados”, no tienen respaldo científico y solo brindan un efecto placebo, lo cual es un engaño para los pacientes.

Pero lo más grave, enfatizó, es que lejos de ayudar, dañan la salud de la persona, y en casos extremos, pueden ocasionar la muerte como ya ocurrió con los 8 decesos que se registraron en Sonora, ya que las sustancias pueden estar contaminadas y al entrar directamente a la sangre, afecta al corazón, a los pulmones o a cualquier órgano.

Y lo más delicado, ¿qué pasaría si yo pongo ese suero y ya está contaminado con una bacteria? El problema es que estos ´sueros vitaminados´van directamente a una vena y la sangre de esa vena va al torrente sanguíneo.

“Esa sangre termina en el corazón para irse a los pulmones. Esta sangre se oxigena regresa al corazón y luego se va a todo el cuerpo para iniciar el ciclo”, expuso.

¿EN QUÉ CASOS SE PODRÍA USAR UN SUERO CON MULTIVITAMÍNICOS?

Juárez Pérez explicó que a diferencia de los “sueros vitaminados”, existen multivitamínicos inyectables de uso intravenoso regulados por la Cofepris que principalmente combinan vitamina B, C y otros minerales.

Estos fármacos, cuyo uso está autorizado en el sector salud, se aplican por ejemplo, cuando llega al servicio de urgencias un paciente con alcoholismo crónico y desnutrido.

De hecho ese multivitamínico lo podemos encontrar en el sistema de salud público. Y en ocasiones se aplica a pacientes que llevan mucho tiempo tomando alcohol, por tanto no comen y están desnutridos. Llegan al servicio de urgencias y se les podría poner suero multivitamínico para tratar la deficiencia de vitamina B”, explicó.

La internista del IMSS, enfatizó que esta solución intravenosa se debe aplicar dentro de un hospital.

Entonces, si yo quiero suplementar a un paciente, este paciente necesita estar dentro de un hospital y por lo menos de segundo nivel de atención, porque no sabemos si la persona vaya a broncoaspirar o presenta una reacción adversa que necesite atención inmediata”, expuso la internista Rosa Estela Juárez Pérez.

clm