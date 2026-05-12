Segob busca evitar enfrentamientos y priorizar a desplazados en Chilapa: Sheinbaum

En el conflicto en Chilapa, donde están en conflicto los grupos delictivos conocidos como Los Ardillos, Los Tlacos y autodefensas que operan en la región de la montaña de Guerrero, se buscará evitar enfrentamientos y se priorizará la atención a los pobladores desplazados, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo estableció que fue ella quien tomó la decisión de enviar a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Iceal Rodríguez a la zona del conflicto para lograr la liberación de las personas que se encuentran atrapadas entre el fuego cruzado, con el fin de procurar el retorno de los desplazados.

Hay personas heridas dentro, son tres poblados y tres bloqueos en distintos lugares. Lo que estamos promoviendo, primero que nada, es que puedan salir las personas heridas, que se quiten los bloqueos, y mediante el diálogo permitir que esto ocurra, porque hay personas armadas ahí”, externó la mandataria.

Destacó que las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad se desplegarán en la región para brindar seguridad a los pobladores y permitir el retorno a salvo de los desplazados en las comunidades.

“Hay muchas personas alrededor, no se puede actuar exclusivamente con el Ejército, la Guardia Nacional, por eso le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera de manera personal. Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil. Primero que nada, hay que preservar la vida de las personas”, puntualizó.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país señaló que el gobierno estatal trabaja para permitir la salida y atención de personas heridas, así como brindar apoyo a quienes han sido desplazados por la violencia.

Por último, Sheinbaum Pardo refirió que posteriormente se buscará, mediante el diálogo, garantizar el regreso seguro de las familias a sus comunidades, mientras las autoridades atienden la presencia de personas armadas vinculadas a grupos delictivos en la zona.

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fdm