Fiscalía pide 154 años de cárcel para Hernán "N", presunto líder de La Barredora

La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó este lunes una pena de 154 años de prisión contra Hernán "N", exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una audiencia de tres horas celebrada en el Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia.

El organismo acusador desglosó los cargos en tres delitos: 100 años por secuestro, 24 años por asociación delictuosa y 30 años por extorsión agravada, esta última acompañada de una multa de 16 mil días y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.

El ex funcionario permanece vinculado a proceso desde el 19 de septiembre de 2025, fecha en que le fue impuesta medida cautelar.

Sin embargo, el juicio oral no pudo arrancar formalmente. La defensa de Hernán "N" intentó excluir diversos elementos probatorios al argumentar que no guardan relación con su cliente, pero el juez desestimó los planteamientos en reiteradas ocasiones al determinar que "no asistía la razón a la defensa", por lo que la audiencia quedó desahogada sin contratiempos procesales de fondo.