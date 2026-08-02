Hombre queda inconsciente tras agresión en partido de futbol en Nuevo León

Un hombre fue atacado hasta el punto de perder el conocimiento mientras se encontraba en un partido de futbol en la colonia Croc del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos tuvieron la mañana de este domingo en el campo de futbol de pasto sintético denominado "El Rehilete", ubicado sobre la avenida Los Profesionistas, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con los testigos, el hombre herido identificado como Javier es jugador del equipo Pegasos y la agresión se dio mientras se encontraba en la banca, donde fue increpado por un jugador del equipo contrario de quien solo se mencionó que portaba el jersey con el número 23.

Se reportó que este hombre se dirigió hacia Javier y comenzó golpearlo con los puños y que incluso logró derribarlo, lo cual provocó que Javier no tuviera posibilidad alguna de defenderse.

Un segundo integrante del equipo Tanques llegó hacia donde se encontraba Javier y aprovechó que este se encontraba indefenso para darle una patada directamente en el rostro, lo cual provocó que Javier perdiera el conocimiento.

Al ver la agresión, se pidió auxilio al número de emergencias 911, quienes enviaron dos patrullas municipales, así como una unidad de la Cruz Roja.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a Javier y, posteriormente, se determinó que debía ser trasladado a un hospital privado de la localidad para recibir atención médica más especializada.

Tras la agresión, integrantes del equipo Tanques al que pertenecen los dos agresores de Javier huyeron del lugar a bordo de distintos vehículos.

Las personas afectadas interpusieron una denuncia de la agresión hacia Javier ante el Ministerio Público y solicitaron que se inicia con la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta ahora se desconoce cuál es el estado de salud de Javier, por lo que los afectados solicitaron que se solicite al hospital el expediente clínico, certificado médico y diagnóstico de ingreso de la víctima.