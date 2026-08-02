Dr. Guali peruano…¿Plagio del Dr. Simi?

“Sí… ¡Soy una botarga, pero también puedo ser tu nuevo boticario favorito!”. Con esa frase se presentó en marzo pasado Dr. Guali, el personaje promocional de La Botica del Dr. Guali que comenzó a llamar la atención por una razón evidente: su parecido con Dr. Simi, una de las botargas publicitarias más reconocibles de México.

La pregunta comenzó a circular entre usuarios de redes sociales: ¿se trata de una nueva estrategia publicitaria o de un personaje demasiado parecido a otro que ya forma parte de la cultura popular mexicana?

Así apareció Dr. Guali

A comienzos de año, La Botica del Dr. Guali comenzó a preparar su llegada a través de redes sociales.

La campaña fue construida a partir de pistas. En las publicaciones de Últimas Noticias apareció primero una silueta acompañada de la pregunta sobre quién sería el nuevo personaje y se adelantó que se trataba de un nuevo repartidor.

Guali se está acercando y falta muy poco para descubrir todo”, anunciaba la campaña en febrero.

La expectativa aumentó con otra frase: “Y lo que viene con él no te lo esperas”.

Las pistas continuaron hasta que llegó el mensaje final.

Adivina, adivinador: ¿quién está llegando para cuidarte mejor? Cada nota lo hace más evidente”.

Finalmente, Guali reveló su identidad y fijó el 2 de marzo como la fecha para mostrar al personaje.

Sí… ¡Soy una botarga, pero también puedo ser tu nuevo boticario favorito! Si algún día no te sientes bien, ya sabes… Estoy aquí para ti”.

La estrategia cumplió su objetivo: generar expectativa y presentar al nuevo personaje.

Pero también abrió otra conversación: su parecido con Dr. Simi.

Dr. Simi, una imagen construida durante décadas

Para entender por qué la comparación resulta inevitable, hay que regresar a los orígenes del personaje de Farmacias Similares.

El Dr. Simi fue creado como un personaje publicitario para representar a la cadena de farmacias fundada por Víctor González Torres. Con el paso de los años, la botarga se convirtió en mucho más que una herramienta de publicidad.

Su imagen —un hombre canoso, regordete, bigotón y de aspecto amable— terminó integrada a la cultura popular mexicana.

La historia detrás de su diseño también tiene un componente cinematográfico.

La inspiración en Joaquín Pardavé

De acuerdo con la historia difundida sobre la creación del personaje, Víctor González Torres pidió a sus publicistas encontrar una figura que transmitiera confianza, tranquilidad y conocimiento, pero que al mismo tiempo tuviera un carácter pícaro.

Los primeros bocetos no convencieron.

La idea comenzó a tomar forma cuando se buscó que el personaje tuviera parecido con el actor mexicano Joaquín Pardavé, particularmente con Susanito Peñafiel, personaje que interpretó en la película México de mis recuerdos.

Con esa referencia, el caricaturista Daniel Burgos desarrolló una nueva propuesta.

El resultado fue el personaje que posteriormente se convertiría en el Dr. Simi: una figura de apariencia amable, cabello canoso, bigote y una personalidad que podía trasladarse fácilmente de la publicidad a las calles.

De botarga publicitaria a fenómeno cultural

El éxito del Dr. Simi terminó superando el ámbito de las farmacias.

Durante los últimos años, las botargas del personaje se convirtieron en protagonistas de conciertos en México. El fenómeno alcanzó tal dimensión que arrojar peluches del Dr. Simi al escenario se transformó en una tradición asociada a las presentaciones de artistas internacionales.

El gesto ha acompañado conciertos de artistas como The Strokes, Coldplay, Maroon 5, The Killers, Interpol y, más recientemente, Rosalía.

Lo que comenzó como una estrategia promocional terminó convertido en un fenómeno de la cultura popular mexicana y en una de las imágenes publicitarias más reconocibles del país.

¿Plagio o estrategia de marketing?

Ahí aparece el caso de Dr. Guali.

El nuevo personaje también utiliza una botarga de apariencia humana, amable y asociada directamente con una farmacia, elementos que hacen que la comparación con Dr. Simi sea prácticamente inmediata para muchos usuarios.

Pero una similitud visual no equivale automáticamente a plagio.

Para determinar si existe una infracción de derechos de autor, marca, diseño o imagen comercial habría que analizar elementos específicos, como el diseño protegido, los registros correspondientes, las características particulares de ambos personajes y el uso comercial que se hace de ellos.

Por ahora, lo que existe es una campaña publicitaria que presentó a Dr. Guali como el nuevo rostro de La Botica del Dr. Guali y que, desde su aparición, ha generado comparaciones con un personaje ampliamente conocido.