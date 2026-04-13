Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, por peculado

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, señalado por su probable responsabilidad en el delito de peculado, en agravio del patrimonio público.

De acuerdo con la autoridad, el pasado 7 de abril de 2026 se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra. Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación del imputado en los hechos.

Tras valorar los argumentos, el Juez de Control determinó vincularlo a proceso por el delito de peculado, contemplado en el artículo 243 del Código Penal.

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora

Ratifican prisión preventiva y fijan plazo de investigación

Como parte de la resolución judicial, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Hernán Bermúdez permanecerá en reclusión mientras avanza el proceso penal.

Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 12 de agosto de 2026.

El delito de peculado contempla sanciones que pueden ir de 2 a 14 años de prisión, además de multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos, dependiendo del monto de los recursos presuntamente desviados y las circunstancias del caso.

Hernán Bermúdez permanece recluido en el penal federal del Altiplano desde que fue vinculado a proceso en septiembre de 2024 por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, identificado como Comandante H, también es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, lo que elevó el caso a nivel nacional.

Hernán Bermúdez y su historial delictivo

Las investigaciones contra Hernán Bermúdez van en aumento, ya que antes de ser vinculado a proceso por peculado, enfrenta también un juicio por desaparición forzada, lo que amplía el catálogo de delitos en su contra.

Además, reportes periodísticos señalan que desde 1995 ya existían denuncias en su contra por presuntos desvíos de recursos, incluso relacionados con contratos inflados en materia de seguridad durante gobiernos anteriores.

Las autoridades también lo investigan por su presunta relación con estructuras criminales, lo que ha convertido su caso en uno de los más delicados en materia de corrupción y seguridad en el país.

Foto: Cuartoscuro.

vjcm