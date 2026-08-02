Se cumplen cuatro años de la tragedia en El Pinabete en Sabinas, Coahuila

Este lunes 3 de agosto se cumplen cuatro años del accidente en la mina El Pinabete, donde fallecieron 10 mineros al registrarse una inundación por la filtración de agua en una mina contigua conocida como Conchas Norte, en la comunidad de Agujita en Sabinas, Coahuila.

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Aquel 3 de agosto del 2022 a las 11:50 horas, se encontraban trabajando 15 mineros al interior del socavón, cuando sobrevino la inundación 5 de ellos lograron ponerse a salvo, pero 10 ya no pudieron salir y quedaron atrapados a más de 100 metros de profundidad.

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Los mineros se acercaron a las galeras que colindaban con la mina Conchas Norte, la cual se encontraba abandonada e inundada desde hace 30 años.

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Fue en ese momento cuando se registró el derrumbe y la inundación dejando sepultados a los 10 trabajadores.

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Al tomar conocimiento del accidente se implementó un Comando Unificado para la construcción de un tajo a cielo abierto, donde participaron la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaria de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Los restos del último de los 10 mineros fueron recuperados el 14 de febrero del 2025 a las 10:09 horas luego de 926 días del derrumbe.