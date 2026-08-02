Niño de 9 años sale de su casa y se pierde; iba a buscar a su abuelita

Lo que comenzó como un intento de visitar a su abuelita terminó en un reporte de desaparición y una intensa búsqueda en el estado de Nuevo León. Un niño de 9 años salió de su casa mientras su madre preparaba alimentos, abordó un camión urbano por su cuenta y terminó extraviado en el municipio de Apodaca, donde finalmente fue localizado sano y salvo por elementos de la Policía municipal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca informó que Ángel, de 9 años, fue encontrado por Guardias de Proximidad luego de que deambulaba en las inmediaciones de la delegación de policía del sector La Noria.

De acuerdo con el reporte, el menor había sido reportado como desaparecido por su madre desde la tarde del jueves, después de que salió de su domicilio ubicado en la colonia Tres Caminos, en el municipio de Guadalupe.

Al ser entrevistado por los policías, el niño explicó que decidió salir de su casa mientras su mamá estaba cocinando, ya que pretendía llegar por su cuenta a la vivienda de una de sus abuelas, ubicada en la colonia La Cieneguita, en Apodaca.

Fue la noche del viernes, alrededor de las 21:45 horas, cuando Ángel, al observar varias patrullas en la colonia La Noria Norte, decidió descender del camión y acercarse a los policías para pedir ayuda y orientación.

Los elementos municipales lo resguardaron y, tras confirmar que se encontraba extraviado, le brindaron atención y protección.

Durante la conversación, el menor manifestó que quería ir a la casa de su abuelita porque, según dijo, no la pasaba bien con su padrastro.

Gracias a que el niño recordaba de memoria el número telefónico de su madre, los policías lograron comunicarse con ella para informarle que su hijo había sido localizado sano y salvo y que permanecía bajo resguardo en las instalaciones policiales.

Las autoridades informaron que este sábado el menor fue canalizado al Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Apodaca, donde recibirá atención psicológica especializada.

La madre del niño también será atendida por personal del área de psicología para evaluar el entorno familiar y determinar si el menor puede regresar a su domicilio o si será necesario su traslado a DIF Capullos, donde continuaría bajo protección institucional.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades correspondientes para garantizar el bienestar del menor y revisar las condiciones en las que vivía antes de su desaparición.