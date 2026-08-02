¡Desalmados! Cae pareja que robó cartera a un abuelito en muletas

Dos personas señaladas como presuntas integrantes de una banda de carteristas que llegó a Nuevo León desde Ciudad de México fueron detenidas en San Nicolás, tras ser vinculadas con un robo cometido en un supermercado de San Pedro.

El robo ocurrió el pasado jueves en una tienda departamental ubicada sobre la avenida Garza Laguera, donde un adulto mayor que se desplazaba con muletas fue despojado de su cartera mientras realizaba sus compras.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los sospechosos utilizaban un modus operandi basado en distraer a sus víctimas para posteriormente apoderarse de sus pertenencias, principalmente carteras y tarjetas bancarias.

Los detenidos, un hombre y una mujer, presuntamente forman parte de una banda de carteristas que recientemente llegó a Nuevo León procedente de Ciudad de México, según las indagatorias realizadas por las autoridades.

Tras recibir el reporte del robo, el sistema de videovigilancia del C4i San Pedro comenzó el seguimiento del vehículo en el que huyeron los presuntos responsables.

Las imágenes permitieron identificar las características de la unidad y dar seguimiento a su recorrido, información que posteriormente fue compartida con otras corporaciones de seguridad de la zona metropolitana.

Con estos datos, elementos de la Policía de San Nicolás localizaron el vehículo durante la noche del viernes, cuando circulaba por el cruce de Diego Díaz de Berlanga y Pascacio Luis de Letona.

Los policías interceptaron la unidad y encontraron a un hombre y una mujer en su interior, cuyas características físicas coincidían con las de las personas captadas por las cámaras de circuito cerrado durante el robo registrado en San Pedro.

Al sitio acudió personal de la Unidad de Investigación e Inteligencia de San Pedro para continuar con las indagatorias y confirmar la identidad de los sospechosos.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Roberto “N” y Diana “N”, ambos de 37 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones relacionadas con el robo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el monto de lo robado supera los 8 mil pesos, además de las tarjetas de crédito que se encontraban dentro de la cartera de la víctima.

La investigación también busca establecer si los detenidos estarían relacionados con otros casos registrados bajo un método similar en establecimientos comerciales de Nuevo León.

Detienen a dos amigas por robar en tiendas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro detuvieron a dos mujeres que presuntamente estarían relacionadas con diversos robos de tipo fardero cometidos en establecimientos comerciales del municipio.

Las detenidas fueron identificadas como Yessica “N”, de 33 años de edad, y Mónica “N”, de 28 años, quienes fueron interceptadas por oficiales de la corporación durante un operativo de vigilancia y seguimiento relacionado con este tipo de delitos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, ambas mujeres son investigadas por su presunta participación en varios robos bajo la modalidad conocida como fardería, una práctica que consiste en sustraer mercancía de comercios ocultándola entre la ropa, bolsos u otros objetos personales para evitar el pago correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que, al momento de ser abordadas por los policías, las dos mujeres adoptaron una actitud agresiva e insultaron a los elementos municipales, situación que derivó en su aseguramiento y posterior traslado a las instalaciones del Centro de Control y Comando (C2) de San Pedro.

Una vez en el C2, las detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y definir las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones en curso.

Las autoridades no precisaron el número exacto de robos con los que se les vincula ni los establecimientos afectados; sin embargo, señalaron que las indagatorias continúan para establecer si ambas mujeres participaron en otros hechos similares registrados recientemente en el municipio.

El delito de robo de tipo fardero representa una de las modalidades que con mayor frecuencia afecta a establecimientos comerciales, especialmente tiendas departamentales, supermercados y negocios dedicados a la venta de productos de consumo, por lo que las corporaciones de seguridad mantienen operativos de vigilancia y coordinación con el sector comercial.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta delictiva y aseguró que continuará reforzando las acciones de prevención y vigilancia para combatir este tipo de ilícitos.

Asimismo, destacó que el objetivo de estas acciones es preservar la seguridad de los habitantes y comerciantes del municipio, fortalecer la confianza ciudadana y mantener condiciones de orden público.

Las investigaciones permanecerán abiertas mientras la autoridad correspondiente determina la posible responsabilidad de las detenidas y su eventual relación con otros robos cometidos bajo la misma modalidad.