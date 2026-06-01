Aplazan audiencia intermedia de Hernán 'N', el Comandante H, presunto líder de La Barredora

La audiencia intermedia de Hernán "N", exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue aplazada hasta el próximo 15 de junio a petición de su defensa.

La diligencia judicial, prevista para este 1 de junio, forma parte de la causa penal 213/2025, en la que enfrenta acusaciones por extorsión agravada, secuestro agravado y asociación delictuosa. Durante la sesión, la Fiscalía General del Estado de Tabasco presentó un expediente compuesto por 12 tomos de pruebas que deberán ser analizadas antes de la eventual apertura del juicio oral.

La reprogramación ocurre en un momento decisivo para el exfuncionario, quien acumula múltiples procesos penales, enfrenta investigaciones estatales y federales y permanece recluido en el penal federal del Altiplano.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Su nombre cobró relevancia nacional después de que autoridades mexicanas lo identificaran como presunto líder de La Barredora, organización criminal señalada por actividades relacionadas con extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en el sureste del país.

Fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay y posteriormente expulsado hacia México, donde se ejecutaron diversas órdenes judiciales en su contra.

¿Por qué fue aplazada la audiencia?

La audiencia intermedia tenía como propósito que el juez analizara las pruebas presentadas por la Fiscalía de Tabasco y determinara cuáles podrían ser admitidas en un eventual juicio oral.

Sin embargo, la defensa solicitó más tiempo para revisar el voluminoso expediente integrado por 12 tomos documentales.

El juez aceptó la petición y fijó el 15 de junio de 2026 como nueva fecha para continuar la diligencia.

Esta etapa es considerada fundamental porque define el material probatorio que podrá utilizarse durante el juicio.

¿Qué delitos enfrenta actualmente?

Hasta ahora, Bermúdez Requena acumula diversas acusaciones en distintas investigaciones.

Entre los delitos por los que ya enfrenta procesos judiciales destacan:

Extorsión agravada.

Secuestro agravado.

Asociación delictuosa.

Desaparición forzada.

Peculado.

Además, existe una orden de aprehensión pendiente emitida por la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada, aunque no ha sido ejecutada debido a un amparo vigente.

¿Qué pruebas presentan las autoridades?

Las investigaciones estatales y federales incluyen información financiera, declaraciones ministeriales, informes de inteligencia y documentación relacionada con presuntas operaciones ilícitas.

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Bermúdez Requena en la lista de personas bloqueadas tras detectar movimientos considerados inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Los intentos legales del exfuncionario para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias han sido rechazados por los tribunales.

La polémica por una posible extradición a Estados Unidos

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la posibilidad de que enfrente un procedimiento de extradición hacia Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, Bermúdez Requena promovió un amparo preventivo después de que custodios del penal le comentaran que supuestamente existía una solicitud para enviarlo a territorio estadounidense.

Según su propio testimonio incluido en el expediente judicial, escuchó versiones de que "ya me iba al gabacho", aunque reconoció que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal relacionada con un procedimiento de extradición.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha confirmado públicamente la existencia de una solicitud formal en su contra.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar?

El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, ha señalado que únicamente por el proceso relacionado con extorsión agravada, secuestro agravado y asociación delictuosa, Bermúdez Requena podría enfrentar una condena acumulada de hasta 158 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

Esa estimación no contempla las posibles sanciones derivadas de los procesos por desaparición forzada, peculado o delincuencia organizada.

Un caso con implicaciones políticas y de seguridad

El proceso contra Bermúdez Requena se ha convertido en uno de los expedientes más relevantes en materia de seguridad pública en México debido a que involucra a un exalto funcionario encargado precisamente del combate al crimen.

El caso también mantiene atención nacional por las implicaciones políticas derivadas de su paso por el gobierno de Tabasco y por las investigaciones sobre la presunta infiltración de organizaciones criminales en estructuras institucionales.

La audiencia del próximo 15 de junio será determinante para conocer qué pruebas llegarán al juicio oral y cuál será la fortaleza jurídica de las acusaciones que enfrenta.