FGR y SSCP libera a siete secuestrados y detiene a 4 plagiarios en Chihuahua

El rescate de siete víctimas de tráfico de personas y la detención de cuatro posibles responsables de dicho ilícito, fue el resultado de un cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Derivado de los trabajos de investigación de campo y gabinete orientados a perseguir ilícitos previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y combatir la delincuencia organizada, los elementos federales identificaron un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad para el resguardo clandestino de personas.

En seguimiento a las indagatorias, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR y de la SSPC se constituyeron en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hicieron efectiva una orden de cateo otorgada por el juez de control correspondiente.

Durante la diligencia, en el domicilio se identificaron dos mujeres y cinco hombres, dando un total de siete víctimas, de quienes se logró su liberación e inmediato resguardo. Asimismo, en el lugar se concretó la detención en flagrancia de los probables integrantes de una organización criminal, identificados como Maritza Albadan Lara, Rosa María Tinajero Olmos, Genoveva Rodríguez y Jorge Adrián Flores Quiñonez

Además del aseguramiento del inmueble en mención, fueron asegurados 23 teléfonos celulares, cargadores para armas de fuego largas, cartuchos de diferentes calibres, tarjetas bancarias e identificaciones, dinero en efectivo y documentación diversa vinculada con las actividades delictivas investigadas.

Los detenidos, junto con los objetos y el inmueble asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. Por otro lado, peritos especializados realizarán los dictámenes correspondientes sobre el material bélico y tecnológico recabado, en tanto, las víctimas rescatadas recibieron la atención y el resguardo institucional pertinente.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.