Rubén Rocha Moya recupera acceso a sus cuentas de pensión congeladas por la UIF

El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recuperó el acceso a sus cuentas de pensiones, las cuales habían sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) tras las acusaciones realizadas por Estados Unidos en las que se les señala de tener presuntos nexos con Los Chapitos.

La medida fue en cumplimiento de la orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual le concedió a Rocha Moya una suspensión provisional que le permite acceso a las dos cuentas en las que recibe los pagos de tres pensiones distintas, luego de que promoviera un recurso por la inmovilización de éstas.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la medida cautelar otorgada al exgobernador de Sinaloa sólo le permite disponer de los recursos por pensiones que percibe por parte del ISSSTE, IMSS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Explicó que esta medida sólo le da acceso parcial a sus cuentas, en este caso en las que recibe las pensiones, ya que éstas están protegidas por el principio de inembargabilidad; sin embargo, las otras cuentas bancarias de Rocha Moya permanecen inmovilizadas.

“Se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, puntualizó.

Acusaciones de EU: El presunto nexo con Los Chapitos

En abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer su acusación formal contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por conspiración y nexos con el cártel de Sinaloa, es específico con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que pidió a las autoridades mexicanas con fines de extradición.

De acuerdo con el expediente y los documentos judiciales que autoridades estadunidenses hicieron públicos la relación de Rocha Moya con Los Chapitos fue fundamental tanto para sus aspiraciones políticas como para el ascenso y control territorial del cártel.

Entre los señalamientos que Estados Unidos hizo contra el exgobernador de Sinaloa se incluye que llegó a la gubernatura del estado con ayuda de Los Chapitos, quienes habrían intervenido en las elecciones al secuestrar o intimidar a sus rivales políticos.

Además, sostienen que tuvo encuentros directos con miembros de la facción de los hijos de El Chapo cuando era candidato y después de convertirse en gobernador, así como de haber permitido total impunidad en el estado para dicha organización criminal, a fin de traficar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Los delitos de los que Estados Unidos acusa al exfuncionario incluyen: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladlas y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Rocha Moya rechazó las imputaciones de autoridades estadunidenses al afirmar que éstas carecían de “veracidad y sustento” y que sólo eran una maniobra “perversa” para afectar al movimiento al que pertenece y tratar de violar la soberanía nacional.

Como parte de su estrategia para limpiar su nombre, el exgobernador de Sinaloa solicitó licencia temporal a su cargo para ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y cuyas diligencias llevaron al congelamiento de sus cuentas en mayo de manera preventiva.

El pasado 21 de agosto decidió retomar su cargo como gobernador de Sinaloa tras afirmar que la FGR no había encontrado elementos en su contra luego de meses de indagatorias; sin embargo, su regreso provocó críticas y rechazo, por lo que un día después solicitó de nuevo licencia por tiempo indefinido. El 25 de agosto Graciela Domínguez Nava rindió protesta como gobernadora interina del estado tras haber sido designada por el congreso local.