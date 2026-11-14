Líder del PAS admite como error haber apoyado a Rocha en 2021; exigen justicia en caso Cuén

El excandidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, y el presidente del Partido Sinaloense (PAS), Robespierre Lizárraga Otero, hablaron sobre la crisis de seguridad, la autocrítica partidista y el futuro electoral de la entidad durante su participación en el podcast local El Presidium, conducido por Juan Ordorica.

En un adelanto de la emisión —la cual se estrenará completa este martes y a la que tuvo acceso Excélsior—, ambos coincidieron en la necesidad de cambiar el rumbo de Sinaloa y de enfrentar a los grupos delictivos con voluntad política.

Zamora recordó que, aunque en 2021 el PAS y su fundador, Héctor Melesio Cuén Ojeda, respaldaron la candidatura del actual gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en 2024 el propio Cuén rectificó públicamente durante un acto en Ahome.

“Efectivamente, aquí está Mario, tiene razón; yo me equivoqué, acepto mi error en el 21 de apoyar a Rubén Rocha. Y aquí hago un compromiso: en el 27 yo te voy a apoyar a ti o tú me vas a apoyar a mí”, citó Zamora respecto a las palabras de Cuén, de las cuales, aseguró, existe registro en video.

Asimismo, el exsenador y hoy diputado federal reveló que el pasado viernes acudió por primera vez a un encuentro convocado por militantes del PAS, donde observó a más de 400 asistentes —en su mayoría mujeres, jóvenes y líderes de colonia de diversos municipios— interesados en construir una alternativa política. Aunque agradeció la apertura, aclaró que no existe ningún acuerdo amarrado y enfatizó su deslinde de cualquier organización criminal: “Yo, Mario Zamora, no tengo ningún compromiso con ningún grupo delincuencial, con ninguno”.

El caso Héctor Melesio Cuén y la exigencia de justicia

Cuestionado por Ordorica sobre los señalamientos de autoridades estadunidenses que ubican a Cuén en el sitio donde fue privado de la libertad Ismael “El Mayo” Zambada, el dirigente del PAS, Robespierre Lizárraga, afirmó que se desconocen las circunstancias exactas y subrayó que la postura de su partido sigue siendo exigir el esclarecimiento del caso.

Lizárraga recordó que, desde el homenaje de cuerpo presente realizado al exrector en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el reclamo ha sido unánime, pero "hasta el día de hoy no ha habido certeza, verdad ni justicia". Sostuvo que, mientras las instituciones de procuración de justicia no establezcan una “verdad jurídica”, todo lo demás permanece en el terreno de las hipótesis, y recalcó que Cuén fue víctima de un delito y debería estar vivo.

Autocrítica por 2021, “políticos de microondas” y violencia electoral

El conductor pidió a ambos dirigentes hacer un ejercicio de autocrítica sobre las fallas de sus institutos políticos ante la ciudadanía. Al respecto, Lizárraga respondió: “Bueno, pues apoyamos a Rocha en el 21, yo creo que con eso comienzo y termino”.

Por su parte, Mario Zamora señaló que uno de los mayores errores históricos del PRI fue falta de autocrítica interna, defender lo indefendible y apostar por “políticos de microondas” sin carrera previa, poniendo como ejemplo al exgobernador veracruzano Javier Duarte. Aunque admitió que en 2021 su propia candidatura derivó de una decisión del entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel, basada en encuestas, aseguró que nunca trabajó con él ni recibió su respaldo durante la campaña.

Sobre el desarrollo de la jornada electoral de 2021, Zamora sostuvo que sus mediciones internas y encuestas nacionales mostraban una contienda cerrada, y denunció que se registraron más de mil personas “levantadas” sin intervención de la Policía estatal, recordando el llamado de auxilio público de su entonces candidato a la alcaldía de Ahome. También cuestionó que la impugnación que interpuso tras los comicios recayera en una magistrada del tribunal electoral hermana de quien fungía como secretario de Gobierno en ese entonces: el senador morenista Enrique Inzunza, también señalado por nexos con el narcotráfico por parte de la justicia estadounidense.

Por su lado, Robespierre Lizárraga explicó que en 2021 el PAS se concentró en cuidar sus propios votos locales para evitar el llamado “efecto popote” de las coaliciones, pero reconoció que en la elección de 2024 su partido también padeció el levantón de dos operadores políticos, quienes posteriormente terminaron colaborando con Morena. Finalmente, Zamora atribuyó muchas de estas reacciones al miedo generado por la violencia, pero reconoció la entereza de Lizárraga y llamó a superar la parálisis para recuperar la tranquilidad en Sinaloa.