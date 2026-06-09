FGR fortalecerá acciones contra la trata de personas durante el Mundial 2026

Con la mira puesta en Mundial 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) desplegará una estrategia nacional de atención, orientación y recepción de denuncias para visitantes nacionales y extranjeros, además de fortalecer las acciones de prevención contra la trata de personas, particularmente en favor de niñas, niños y adolescentes.

Durante un mensaje dirigido a medios de comunicación, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, destacó que la institución se prepara para atender de manera oportuna posibles delitos del ámbito federal durante la justa deportiva internacional, que tendrá como sedes en México a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La funcionaria explicó que la estrategia contempla la operación coordinada de las 32 fiscalías federales del país, con especial atención en las ciudades sede del Mundial y en puntos de alta afluencia de visitantes. El objetivo es brindar orientación, recibir denuncias e iniciar investigaciones cuando exista la probable comisión de delitos federales.

Entre las conductas ilícitas que podrán ser denunciadas se encuentran los delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), trata de personas, delitos fiscales y financieros, como defraudación fiscal y contrabando, así como la portación, posesión o uso ilegal de armas de fuego y explosivos.

La FGR trabajará en coordinación con dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, autoridades aeroportuarias, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Como parte de este despliegue institucional, la dependencia contará con presencia ministerial en puntos estratégicos, entre ellos los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles, Ciudad de México y Toluca. También reforzará su capacidad de atención en destinos turísticos de alta demanda como Los Cabos, Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; y Cancún y Tulum, Quintana Roo.

La fiscal general informó además que ya se encuentra habilitado un micrositio especializado dentro del portal de internet de la FGR, mediante el cual las personas podrán presentar denuncias en línea, ubicar la oficina más cercana de la institución, consultar directorios telefónicos del Centro de Atención Ciudadana y acceder a información relacionada con los derechos y obligaciones de visitantes extranjeros. Asimismo, se ofrecerá orientación para canalizar emergencias al número 911.

Godoy Ramos señaló que la institución dispondrá de mecanismos de atención tanto presencial como virtual para quienes requieran asesoría o deseen presentar denuncias. Estas acciones se desarrollarán en coordinación con áreas especializadas de la Fiscalía, entre ellas las encargadas del combate a la delincuencia organizada, los delitos de violencia contra las mujeres, la trata de personas, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y la protección de los derechos humanos.

Uno de los ejes centrales de la estrategia será la puesta en marcha de una campaña nacional de prevención contra la trata de personas. La iniciativa estará enfocada especialmente en la protección de niñas, niños y adolescentes e incluirá una línea telefónica de atención permanente, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La titular de la FGR destacó que la institución ha fortalecido la capacitación de agentes del Ministerio Público de la Federación para garantizar una atención digna y respetuosa a las víctimas, identificar situaciones de vulnerabilidad y desarrollar sus actuaciones con perspectiva de género, respetando la identidad y expresión de todas las personas.

Finalmente, Ernestina Godoy afirmó que la finalidad de estas acciones es mantener una cercanía permanente con la población mexicana y con quienes visiten el país durante el Mundial, a fin de proteger sus derechos y perseguir los delitos de competencia federal.