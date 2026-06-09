Vinculan a proceso a doctor por robar y desviar medicamentos oncológicos

Un juez de control vinculó a proceso a un médico que, mediante recetas apócrifas, presuntamente expedía medicamentos oncológicos a pacientes inexistentes para extraerlos y luego venderlos a otros enfermos.

Se trata de un médico general tratante adscrito al Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), identificado con las iniciales D.H.M., quien fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de peculado agravado relacionado con el desvío de medicamentos oncológicos de alta especialidad.

El médico reconoció haber autorizado la expedición de dichos medicamentos, así como la firma plasmada en esa autorización, y señaló además que su actuación obedeció a "instrucciones superiores".

Dicha manifestación fue tomada en consideración tanto por la autoridad judicial como por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, quienes ampliarán las líneas de investigación respecto de este elemento surgido durante la audiencia.

Esta investigación tiene su origen en hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2021, durante la pandemia, cuando el entonces coordinador estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud dispuso de manera indebida de medicamentos oncológicos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, dicha conducta se materializó mediante la prescripción y suministro de los referidos medicamentos sin justificación médica válida, con indicaciones inadecuadas y fuera de los tiempos establecidos para su canje legal, en los que se indicaron tratamientos oncológicos que no corresponden a un diagnóstico clínico acreditado.

Las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan a la posible participación de diversos servidores públicos en una mecánica que habría permitido la obtención irregular de medicamentos destinados a la atención de pacientes con cáncer.

Al respecto, el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, reiteró que la institución continuará profundizando las investigaciones hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar la participación de todas las personas que pudieran estar involucradas.

En ese sentido, reafirmó que la Fiscalía llegará hasta las últimas consecuencias y presentará ante la justicia a todos los responsables que resulten vinculados con esta presunta red de corrupción.