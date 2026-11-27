Ante las demandas de familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el fortalecimiento de sus capacidades de investigación e identificación humana, la construcción de dos centros médico-forenses federales y la instalación de módulos de atención en las 32 entidades del país.

Durante las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Región Noreste, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, señaló que la atención de este fenómeno requiere una estrategia de Estado en la que participen todas las instituciones, sin distinción de competencias ni órdenes de gobierno.

En el encuentro, que reunió a familiares y organizaciones de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, la funcionaria explicó que la estrategia de la dependencia se sustenta en cuatro áreas: información e inteligencia, investigación ministerial, capacidades forenses y coordinación interinstitucional.

Entre las acciones se contempla la interconexión de bases de datos, el fortalecimiento de los registros nacionales y la aplicación del protocolo de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

A estas medidas se suma la modernización de los laboratorios de genética y la incorporación de nuevas fuentes de información al Banco Nacional de Datos Forenses, con el objetivo de ampliar las posibilidades de identificación humana.

“La identificación de una persona tiene una trascendencia que va más allá del resultado pericial, representa la posibilidad de dar respuesta a una familia y contribuir a hacer efectivo su derecho a conocer el paradero de su ser querido”, expresó Godoy Ramos.

La titular de la FGR también anunció el nombramiento de Sol Salgado Ambros para fortalecer la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición y Búsqueda, así como la apertura de Módulos de Atención Social en las fiscalías federales, donde los familiares podrán recibir orientación y acompañamiento sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, mediante el fortalecimiento de las herramientas de búsqueda y la coordinación entre autoridades federales y estatales, se ha logrado localizar a más de 18 mil 500 personas.

Precisó que uno de los objetivos de estas reuniones es verificar que cada denuncia por desaparición cuente con una investigación, un plan de búsqueda y que los perfiles genéticos correspondientes se encuentren incorporados en las bases de datos.

“Son las autoridades las que debemos coordinarnos, compartir información y trabajar de manera conjunta. No podemos trasladar esa responsabilidad a las familias”, sostuvo.

Rodríguez Velázquez agregó que se fortalecerá la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) y aseguró que los encuentros con madres buscadoras y colectivos continuarán en las diferentes entidades del país.

En tanto, Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, informó que se trabaja en la reestructuración de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, mediante un esquema diferenciado para atender expedientes de larga data y casos recientes, sin afectar las investigaciones en curso.

Durante la jornada, los familiares exigieron mayores recursos para las labores de búsqueda, atención integral de los expedientes y resultados concretos en las investigaciones. Insistieron en que detrás de cada denuncia existe una familia que continúa en espera de conocer el paradero de sus seres queridos.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconoció que aún existen pendientes en la atención de las desapariciones y manifestó la disposición de su administración para mantener el diálogo con los colectivos, fortalecer las acciones de prevención y acompañar a las víctimas.

En la reunión participaron autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México.