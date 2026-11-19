Ante el plantón que instalaron madres y familiares de personas desaparecidas frente a la Fiscalía General de la República (FGR), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó que es legítima la protesta, pero se debe mantener el diálogo.

Al encabezar la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación consideró que familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas deben "presentar propuestas y seguir caminando".

Nosotros estamos por el respeto a esta garantía constitucional, pero nosotros creemos que lo mejor para solucionar este y otros problemas es sentarse a dialogar, escucharnos y que las autoridades tenemos la obligación de atender y de escuchar, pero del otro lado también de presentar propuestas y de ir caminando", consideró.

La funcionaria federal expresó que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, son quienes atienden personalmente a los grupos.