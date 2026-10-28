Segob y ONU pactan con madres buscadoras unificar datos genéticos y acelerar investigaciones

Las titulares de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, encabezaron un encuentro con familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda de seis estados del país.

La reunión tuvo como sede al estado de Sonora y hasta ese lugar acudieron buscadores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Ante la presencia del nuevo representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, Óscar Solera, la secretaria de Gobernación precisó que encuentros como los de este miércoles son ordenados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de que las familias de personas desaparecidas “reciban una atención digna” y se registren avances en cada investigación.

“Podremos verificar que en todos los casos haya una carpeta de investigación y planes de búsqueda”, detalló un comunicado difundido por Gobernación que reprodujo los puntos más relevantes de Rodríguez Velázquez en la reunión.

Se refirió también a la importancia de que se pueda garantizar que todas las autoridades tengan a su alcance los perfiles genéticos de las víctimas y familiares en el Banco Nacional de Datos Forenses.

En su intervención, la funcionaria recalcó que la atención a las familias buscadoras “es una prioridad” y por ello las autoridades deben priorizar la coordinación entre ellas desde el primer momento en el que se tiene noticia de una desaparición.

Al encuentro asistieron además el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez.